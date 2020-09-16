En 'acı' hasat... Türkiye'nin ikinci büyük biber üretimi Hasancalı'da - Son Dakika

En 'acı' hasat... Türkiye'nin ikinci büyük biber üretimi Hasancalı'da

En 'acı' hasat... Türkiye'nin ikinci büyük biber üretimi Hasancalı'da Musabeyli ilçesine bağlı Hasancalı köyü kırmızıya büründü Kilis'in Musabeyli ilçesine bağlı Hasancalı köyü Türkiye'nin biber üretimi açısından 2'inci sırada bulunuyor Kilis'in Musabeyli ilçesine bağlı Hasancalı köyü...

En 'acı' hasat... Türkiye'nin ikinci büyük biber üretimi Hasancalı'da

Musabeyli ilçesine bağlı Hasancalı köyü kırmızıya büründü

Kilis'in Musabeyli ilçesine bağlı Hasancalı köyü Türkiye'nin biber üretimi açısından 2'inci sırada bulunuyor

KİLİS - Kilis'in Musabeyli ilçesine bağlı Hasancalı köyü Türkiye'nin biber üretimi açısından 2'inci sırada bulunuyor.

Türkiye'nin en önemli biber üretiminin yapıldığı Musabeyli ilçesine bağlı Hasancalı köyü, son yıllarda ürettiği kaliteli biber ve salça çeşitleriyle isminden bahsettirirken, biber üretimi açısından Türkiye'de ikinci sıraya oturdu.

Biber üreticisi Murat Atıcı, Biber üretimin zahmetli bir iş olduğunu ifade ederek,"Birinci sınıf biber üretiyoruz. Hatay başta olmak üzere bir çok ilden daha kalitelidir. Toprak yapısından kaynaklanıyor. Biberin araziyle uyumu çok önemlidir. Geçen yıl, 14-15 TL'den toz biber satıyorduk.Bu yıl 12 TL50 kuruşa kadar düştü. En iyi biberin kilosu 12 TL 50 kuruş, 8 TL'ye kadar da biber bulmanız mümkündür. Kalitesine göre değişen bir fiyat yapısı var" dedi.

Hasancalı Köyü Muhtarı Mustafa Yoluk, Hasancalı köyünün biber üstü olduğunu ifade ederek, "Bizim burada üretilen biber, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Adıyaman, Hatay'da üretilen biberlerden daha kalitelidir. Peki nedini neydir derseniz, yayla gibi rakımı yüksek bir yerde üretim yapıyoruz. Sulama yapıyoruz, sondajlar ile çok kaliteli biberimiz yetişiyor. Bu yıl biber fiyatını koruyamadı, kaliteli toz biber 12 TL civarında, 8-10 liraya kadar da biber var. Türkiye'de 2'inci biber üretimi bizdedir. Musabeli ve Hasancalı civarında üretim yoğun bir şekilde devam ediyor. Devyet yetkililerinden biz çiftçilere yardımcı olmalarını istiyoruz" dedi.

"Türkiye'de 2'inci biber üretimi Kilis'te yapılıyor"

Ziraat Mühendisleri Odası Kilis Temsilcisi Güven Özdemir, Biber üretimi açısından Türkiye'de ikinci sırada Hasancalı'nın bulunduğunu ifade ederek, "Birinci sırada Gaziantep bulunuyor. İkinci sırada Kilis, üçüncü sırada ise Kahramanmaraş bulunuyor. Gaziantep'te yaklaşık, 43 bin dekar alanda, 59 bin ton biber üretimi yapılıyor. İlimizde ise 16 bin 500 dekar alanda 31 bin ton biber üretimi yapılmaktadır. Kahramanmaraş'da ise 13 bin dekar alanda 24 bin ton üretim yapılmaktadır. İlimiz üretim ve verim açısından Türkiye'de ikinci sırada yer alıyor. İlimizde ağırlıklı olarak kırmızı toz biber üretimi yapılıyor. Türkiye'nin her tarafına biberler gönderiliyor. Rusya ve İtalya gibi ülkelere de buradan biber göndermekteyiz. İlimizin biberini tercih edilmesinin nedeni tadı, aroması, kalitelisi açısından birinci sıra diyebiliriz. Biber üretimi meşaletli bir iştir. 12'inci ayda ekimi ve ilaçlamasıyla başlayan süreç 10-11 aya kadar hasad devam etmektedir. Üreticilerimiz 42 derece sıcaklıkta çalışarak, ülke ekonomisine katkı sağlıyorlar" dedi.

En 'acı' hasat... Türkiye'nin ikinci büyük biber üretimi Hasancalı'da

Türk Lirası, Musabeyli, Türkiye, Kilis, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2020 13:26 - Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi En 'acı' hasat... Türkiye'nin ikinci büyük biber üretimi Hasancalı'da - Son Dakika Ekonomi

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