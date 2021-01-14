İSTANBUL-AÇIĞA ALINAN ŞİŞLİ BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI CİHAN YAVUZ'UN 10 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ - Son Dakika

TERÖR örgütü PKK/KCK soruşturmasında tutuklanan ve açığa alınan Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yavuz hakkında 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. İddianamede şüpheli Yavuz'un Diyarbakır 'da öldürülen örgüt mensubunu şehit diye tabir ettiği, terör örgütü PKK'nın yurtdışında faaliyet gösteren televizyon programında PKK elebaşı Abdullah Öcalan ve Leyla Güven 'in açlık grevi hakkında değerlendirmeler yaptığı belirtildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında 20 Eylül 2018 tarihinde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne "PKK hakkında önemli bir ihbarda bulunacağım' konulu mail geldiği anlatıldı. Söz konusu mailde "PKK hakkında bir ihbarda, daha doğrusu iftirada bulunmak istiyorum, bilgilerimin gizli kalmasını istiyorum yoksa beni öldürürler. Hata yaptığımı anlamadan önce benim de aralarında bulunduğum İstanbul'da bulunan PKK'lıları sizlere anlatacağım" ifadeleri kullanılarak, 14 şahsın PKK propagandası yaptıkları, yardımlaşma derneği adı altında PKK'ya adam ve para yardımı yaptıklarını ve söz konusu şahıslara Kandil'den gelen talimatları PKK'lı avukatlar aracılığıyla cezaevindekilere aktardıkları belirtildi.

İHBAR ÜZERİNE SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Söz konusu kişilerin kadın çalışması adı altında kadınları örgütledikleri, İstanbul'a gelen PKK terör örgütü mensuplarını sakladıkları şeklinde örgüt propagandası yaptıkları kaydedilen mailde, ihbarcının 'Dediğim gibi ben de bu işlerdeydim ancak pişman oldum. Sizlere böyle yardımcı olayım istedim' şeklinde ihbarda bulunduğu, bu ihbarın üzerine soruşturma başlatıldığı kaydedildi. Şüphelilerle ilgili tedbir uygulandığı ve mailde ismi olan kişi ile Cihan Yavuz'un telefonlarının irtibatlı olduğu belirtilen iddianamede, şüpheli Yavuz'un telefonunun hakimlik kararıyla dinlendiği belirtildi.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİİddianamede şüpheli Yavuz'un ikametinde yapılan aramada yasaklama kararı bulunan yayınlar, siyasi parti çalışmalara ilişkin olduğu iddia edilen dökümanlar bulunduğu belirtildi. Şüpheli Yavuz'un savcılık ifadesine de yer verilen iddianamede, Yavuz'un suçlamayı kabul etmediği, 2018 yılında HDP'de çeşitli ilçelerde ve il yönetiminde faaliyetlerde bulunduğunu söylediği kaydedildi. Ayrıca Yavuz'un ifadesinde Sterk TV isimli kanala röportaj vermesiyle ilgili söz konusu kanalın örgütsel yayın yaptığını bilmediğini öne sürerek "Ben şu anda Şişli Belediye Başkan Yardımcısıyım. Belediye de sağlık, sosyal hizmetler ve kreşler bana bağlı olarak faaliyet yürütür. Görev bilincime aykırı hareket etmedim' şeklinde beyanda bulunduğu iddianamede aktarıldı.

ÖRGÜTSEL TEMALI ETKİNLİKLERE KATILDIİddianamede şüpheli Cihan Yavuz'un PKK'nın amaç ve hedefleri doğrultusunda yurtdışında yayın yaptığı tespit edilen Sterk TV'ye 31 Ocak 2019 tarihindeki bağlandığı, programda "Miting tecrit ile alakalı ve tecritin kırılması ile alakalıdır. Bir de cezaevinde tutuklu olanlar ve Leyla Güven'in açlık grevi ile alakalıdır ama ağırlıklı tecrit konusu ile alakalı olacaktır" diyerek halkı Bakırköy'e çağırdığı belirtildi. Cihan Yavuz'un 2 Ağustos 2016 tarihinde HDP İl komisyon isimli Whatsapp grubuna "Bir önceki dönem Sultanbeyli Eşbaş. Rüstem hevalin oğlu Sur'da şehit düşmüş" şeklinde mesaj attığı belirtildi. İddianamede şüpheli Yavuz'un 2016 yılındaki PKK'nın kuruluş yıldönümü olan 27 Kasım'daki etkinliğe katıldığı ve söz konusu etkinliğin örgütsel temalı olduğu değerlendirildi.

TERÖR ÖRGÜTÜYLE İLTİSAKLI BULUNDUİddianamenin değerlendirme kısmında şüpheli Cihan Yavuz'un partisel faaliyet adına olduğunu iddia ederek örgüt mensuplarının ailesini ziyaret ettiği, Diyarbakır Sur'da Hendek Savaşı adı altında öldürülen örgüt mensubunu şehit diye tabir ederek ailesini sahiplendiği ve ailesini ziyaret ettiği, örgütün kuruluş yıl dönümü olan 27 Kasım 2016'da örgüt mensuplarının resimlerinin bulunduğu etkinliğe katıldığı belirtildi. Ayrıca değerlendirme kısmında şüpheli Yavuz'un Sterk TV, ANF ve benzeri yayın kuruluşlarında Abdullah Öcalan ve Leyla Güven'in açlık grevi hakkında yaptığı değerlendirmeler, talimatlar ve eylem çağrıları şüphelinin beyanlarının dikkate alınması gerektiği belirtilerek "Şüphelinin PKK/KCK terör örgütü ile iltisaklı bulunduğu, yapmış olduğu eylemlerle örgütün amaçlarına yardım eden siyasi faaliyetler içinde bulunduğu ve atılı suçu işlediği hususunda kuvvetli şüphelerin oluştuğu" şeklinde ifadeler kullanıldı.

10 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

İddianamede şüpheli Cihan Yavuz'un 'Silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi. Hazırlanan iddianame İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi, mahkemenin iddianameyi kabul etmesinin ardından şüpheli Cihan Yavuz önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

- İstanbul