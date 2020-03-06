Son dakika açıklaması... UEFA açıkladı! Koronavirüs İtalya-Türkiye maçını etkileyecek mi?

Çin'in ardından dünyada koronavirüs (Covid-19) salgınının en yaygın olduğu, 148 kişinin öldüğü ve 3 bin 900'e yakın kişiye de virüs bulaştığı İtalya'da hayat durma noktasına geldi. Her sektöre güçlü olumsuz etkisi olan ve önemli etkinliklerin, sanat gösterilerinin, toplantıların iptal edildiği ülkede salgın futbolu da vurdu.



İtalya'da koronavirüsün yayılmasının önüne geçmek için hazırlanan başbakanlık kararnamesi doğrultusunda Birinci Futbol Ligi (Serie A) başta olmak üzere, tüm karşılaşmalar 3 Nisan'a kadar seyircisiz oynanacak.



Kararname çıkmadan önce böyle bir karar alınması ihtimali üzerine ülkede şiddetli tartışmalar yaşanmış, futbol otoriteleri, insan sağlığının futboldan daha değerli olduğunu dile getirmişti.



İtalya'da uzmanların bir "tsunami" etkisiyle hızla ilerlediğini söylediği virüs salgını üzerine futbol dünyasından, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2020) başka bir tarihe ertelenmesi ya da Roma'daki maçların iptali sesleri de yükselmişti.



"EURO 2020 PROGRAMINDA ŞİMDİLİK DEĞİŞİKLİK YOK"



Ancak UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, artan sağlık endişelerine rağmen programın planlandığı gibi düzenleneceğini açıkladı. Ceferin, sorun ciddi olsa da, 12 Haziran-12 Temmuz 2020 tarihleri arasında 12 ülkenin ev sahipliğinde düzenlenecek şampiyonaya bir tehdit oluşturmadığını öne sürdü.



Ceferin ayrıca, EURO 2020 başlamadan durumun kontrol altına alınacağını ve her şeyin planlandığı gibi gideceğini düşündüğünü de sözlerine ekledi.



EURO 2020, 12 Haziran'da Türkiye ile İtalya arasında Roma'daki Olimpiyat Stadı'nda oynanacak karşılaşma ile başlayacak.