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Son dakika! Acılı anne kızını HDP ve PKK'dan almakta kararlı - Son Dakika

Son dakika! Acılı anne kızını HDP ve PKK'dan almakta kararlı

22.12.2021 14:37

Son dakika habere göre Acılı anne kızını HDP ve PKK'dan almakta kararlıDİYARBAKIR Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin eylemi 843'üncü gününde sürerken, teröristlerin 9 yıl önce polis kıyafeti giyip...

Acılı anne kızını HDP ve PKK'dan almakta kararlı

DİYARBAKIR Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin eylemi 843'üncü gününde sürerken, teröristlerin 9 yıl önce polis kıyafeti giyip 'Baban emniyette bizimle gel' diyerek kızı Şeyma'yı kaçırdığını anlatan anne Nazlı Sancar, kızını HDP'den istediğini söyledi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'dan bu yana farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi yapan aile nöbeti 843. gününde devam ediyor. Van'da, 9 yıl önce 13 yaşında dağa kaçırılan kızı Şeyma için 843 gündür hem Van'da hem de Diyarbakır'da eylemini sürdüren Nazlı Sancar, kızının terör yandaşları tarafından zorla kaçırıldığını belirterek, kızını HDP'liler tarafından polis kıyafeti giyilerek kaçırıldığını iddia etti.

Kızının dağa kaçırılmasının 10'uncu yıla girmesine kısa bir süre kaldığını belirten Sancar, 2012 yılında kızının elini ve kolunu bağlayarak zorla dağa kaçırdıklarını ileri sürdü. Sancar, "HDP'li terör yandaşları polis kıyafeti giyip kızımı araca atıp götürdüler. Kızımı kaçırdıklarında 3 araç değiştirmişler ve her yerde kamera kayıtlarına yansımış. Rabbim bizim hakkımızı bırakmasın ve asla eylemden geri adım atmıyoruz. Evlatlarımızı almadan biz asla geri adım atmayacağız. Ben burada HDP ve PKK'ya da sesleniyorum. Bizim evlatlarımızı ve çocuklarımızı bıraksınlar. Şeyma kızım, eğer beni görüyor ve duyuyorsan gel devlet güçlerimize teslim ol. Devlet, bizim babamızdır kızım. Gel bu bayrağın altında doğmuşsun, bu bayrağın altında da öl" diye konuştu.

Son dakika! Acılı anne kızını HDP ve PKK'dan almakta kararlı
Son dakika! Acılı anne kızını HDP ve PKK'dan almakta kararlı
Son dakika! Acılı anne kızını HDP ve PKK'dan almakta kararlı
Son dakika! Acılı anne kızını HDP ve PKK'dan almakta kararlı
Son dakika! Acılı anne kızını HDP ve PKK'dan almakta kararlı

Halkların Demokratik Partisi, Polis, Terör, PKK, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika! Acılı anne kızını HDP ve PKK'dan almakta kararlı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika! Acılı anne kızını HDP ve PKK'dan almakta kararlı - Son Dakika
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