Son dakika haber! Adalet Bakan Yardımcısı Kuş, süt işleme tesisinde incelemelerde bulundu - Son Dakika

Son dakika haber! Adalet Bakan Yardımcısı Kuş, süt işleme tesisinde incelemelerde bulundu

13.10.2020 18:29

Son dakika haberine göre Adalet Bakan Yardımcısı Uğurhan Kuş, yıllardır atıl durumda olan ve imzalanan protokolle İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İş Yurtları Kurumuna devredilen süt işleme tesisinde incelemelerde bulundu.

Adalet Bakan Yardımcısı Uğurhan Kuş, yıllardır atıl durumda olan ve imzalanan protokolle İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İş Yurtları Kurumuna devredilen süt işleme tesisinde incelemelerde bulundu.

Kuş, incelemelerinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, fabrikanın 15-20 yıl geçmişinin olduğunu ancak böyle güzel bir fabrikanın 10 yıldır atıl kaldığını söyledi.

Yaklaşık 10 gün önce yapılan bir protokolle, fabrikayı Ceza ve İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İş Yurtları Kurumu olarak devraldıklarını aktaran Kuş, şöyle konuştu:

"İnşallah bu saatten sonra kalkınma ajansıyla el ele vererek ayağa kaldıracağız. İnşallah bölgenin ve ilçemizin kalkınması ve ekonomisi açısından verimli bir işletme haline getireceğiz ve memleketin istifadesine sunacağız. Adalet Bakanlığı Ceza ve İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İş Yurtları Kurumu olarak işlemlere ve faaliyetlere başlıyoruz. Buraya ciddi bir kaynak ayırdık. Bu kaynak ve kalkınma ajansının vereceği destekle birlikte kısa bir süre içerisinde bu fabrikayı ayağa kaldırıp memleketin, milletin hizmetine sunmuş olacağız."

Burada 60-70 hükümlünün çalışacağını kaydeden Kuş, Ceza ve İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İş Yurtları Kurumunun en önemli misyonlarından birinin de bu olduğuna işaret etti.

Ceza ve İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İş Yurtları Kurumunda aynı zamanda hükümlülere meslek sahibi olmaları için fırsat yarattıklarını vurgulayan Kuş, şunları kaydetti:

"Onları buralarda rehabilite ve meslek sahibi ediyoruz. Tekrar topluma kazandırma noktasında üzerimize ne düşüyorsa yapıyoruz. Bu tür işletmelerde bizim için çok önemli yerler. Bu anlamda burada çalışacak, eğitim alacak, kalfalığını ve ustalığını tamamlayacak hükümlü kardeşlerimiz tahliye olduktan sonra da yine aynı işi devam ettirme fırsatı bulacaktır. Bu anlamda ulvi bir amaca hizmet edecek diye düşünüyorum."

Kuş'a, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Yılmaz Çiftci, Vali Yunus Sezer, Ceza ve İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İş Yurtları Kurumu Başkanı İhsan Özgür Çetin, Kaymakam İzzet Cem Eser ve Çelebi Belediye Başkanı Yaşar Erdemir eşlik etti.

Son dakika haber! Adalet Bakan Yardımcısı Kuş, süt işleme tesisinde incelemelerde bulundu
Son dakika haber! Adalet Bakan Yardımcısı Kuş, süt işleme tesisinde incelemelerde bulundu
Son dakika haber! Adalet Bakan Yardımcısı Kuş, süt işleme tesisinde incelemelerde bulundu
Son dakika haber! Adalet Bakan Yardımcısı Kuş, süt işleme tesisinde incelemelerde bulundu
Son dakika haber! Adalet Bakan Yardımcısı Kuş, süt işleme tesisinde incelemelerde bulundu
Son dakika haber! Adalet Bakan Yardımcısı Kuş, süt işleme tesisinde incelemelerde bulundu
Son dakika haber! Adalet Bakan Yardımcısı Kuş, süt işleme tesisinde incelemelerde bulundu
Son dakika haber! Adalet Bakan Yardımcısı Kuş, süt işleme tesisinde incelemelerde bulundu

Adalet, İnfaz, Bakan, Ceza, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Adalet Bakan Yardımcısı Kuş, süt işleme tesisinde incelemelerde bulundu - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

İkinci kez koronaya yakalanan hasta hayatını kaybetti, bilim insanlarının en önemli dayanağı çöktü e-Devlet'te yeni dönem: Vatandaşların yıllardır çektiği abonelik iptali çilesi tek tıkla bitecek Annesini pompalı tüfekle öldüren katilden kan donduran sözler: Onun düşman olduğunu düşündüm Acılı evlat, sahte içki nedeniyle yaşamını yitiren babasının yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı İzmir'de sağanak yağmur hayatı felç etti! Bir kadın nehre dönen sokakta sele kapıldı Salda Gölü'nün 'Beyaz Adalar'ı son ziyaretçilerini ağırlıyor Kedilere işkence görüntüleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı Canlı yayında gergin dakikalar! Bakan Çavuşoğlu, İsveçli mevkidaşıyla kameralar önünde atıştı
Apple'ın, Hi Speed etkinliği öncesi iPhone 12 modellerinin özellikleri sızdırıldı Apple'ın, Hi Speed etkinliği öncesi iPhone 12 modellerinin özellikleri sızdırıldı         
18:37
Apple, yeni ürünlerini tanıtacağı etkinlik öncesi Apple Store'u satışa kapattı Apple, yeni ürünlerini tanıtacağı etkinlik öncesi Apple Store'u satışa kapattı         
18:28
Son Dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, erken seçim çağrılarına yanıt verdi: Gündemimizde yok, zamanında yapılacak Son Dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, erken seçim çağrılarına yanıt verdi: Gündemimizde yok, zamanında yapılacak         
17:37
Hamile görünümü verilmiş kadının karın kısmından uyuşturucu madde çıktı Hamile görünümü verilmiş kadının karın kısmından uyuşturucu madde çıktı         
17:13
En tehlikeli ilçeler hangisi? İşte İstanbul'un koronavirüs yoğunluk haritası En tehlikeli ilçeler hangisi? İşte İstanbul'un koronavirüs yoğunluk haritası         
16:47
Şiddetli fırtına Balıkesir'de hayatı olumsuz etkiledi, iş yerinin çatısı karayoluna fırlattı Şiddetli fırtına Balıkesir'de hayatı olumsuz etkiledi, iş yerinin çatısı karayoluna fırlattı         
16:21
Kaçırdığı genç kıza sınıfın ortasında tecavüz etti! Öğrenciler kurtarmak yerine video çekti Kaçırdığı genç kıza sınıfın ortasında tecavüz etti! Öğrenciler kurtarmak yerine video çekti         
15:52
Arkeologlar şaşkın! Telefonu andıran 2 bin 100 yıllık gizemli keşif büyük heyecan yarattı Arkeologlar şaşkın! Telefonu andıran 2 bin 100 yıllık gizemli keşif büyük heyecan yarattı         
15:10
Her şey bir anda oldu! Taksiden inen şahıs, birkaç saniye içinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden atladı Her şey bir anda oldu! Taksiden inen şahıs, birkaç saniye içinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden atladı         
14:33
Mahkeme konkordato ilan eden Pamukkale Turizm için kararını verdi: Seferlere devam edecek Mahkeme konkordato ilan eden Pamukkale Turizm için kararını verdi: Seferlere devam edecek         
13:49
Ermenistan askerlerinin havaya uçurulduğu anlar SİHA kamerasında Ermenistan askerlerinin havaya uçurulduğu anlar SİHA kamerasında         
11:59
Büyükçekmece Gölü'nde su samuru görüntülendi Büyükçekmece Gölü'nde su samuru görüntülendi         
11:46
Yazlık evde prezervatif ve iç çamaşırı bulunca 35 yıllık eşine boşanma davası açtı Yazlık evde prezervatif ve iç çamaşırı bulunca 35 yıllık eşine boşanma davası açtı         
09:17
Trabzonlu ustanın dayanıklı olsun diye kamyon jantından ürettiği kuzineler yok satıyor Trabzonlu ustanın dayanıklı olsun diye kamyon jantından ürettiği kuzineler yok satıyor         
09:10
Sihirli Annem'in Çilek'i aşık oldu! Sihirli Annem'in Çilek'i aşık oldu! "İyi ki doğdun" notuyla sevgilisini paylaştı         
08:52
Yuva yıkmakla suçlanan Tuğçe Tayfur'dan sert çıkış: Kasetlerin ortalıkta dolaşıyor Yuva yıkmakla suçlanan Tuğçe Tayfur'dan sert çıkış: Kasetlerin ortalıkta dolaşıyor         
08:52
ABD'li fenomen, Türk erkeklerinin taciz mesajlarına maruz kalınca Türkçe paylaşım yaptı ABD'li fenomen, Türk erkeklerinin taciz mesajlarına maruz kalınca Türkçe paylaşım yaptı         
00:50
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2020 18:54:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber! Adalet Bakan Yardımcısı Kuş, süt işleme tesisinde incelemelerde bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei