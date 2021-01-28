Son dakika! Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den "militan" tepkisi - Son Dakika

Son dakika! Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den "militan" tepkisi
28.01.2021 10:42
Son dakika gündem haberi: Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Vicdanını satmış, aklını kiraya vermiş militanların hukuka ve adalete verdiği tahribatı hala giderebilmiş değiliz.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Vicdanını satmış, aklını kiraya vermiş militanların hukuka ve adalete verdiği tahribatı hala giderebilmiş değiliz. Bugün bu ülkenin hakimine, savcısına, valisine, kaymakamına 'militan' diyen birisi militan görmek istiyorsa o döneme baksın, bu yaşadığımız dönemdeki militanlara baksın. Mahremiyet ifşasını, kaset tezgahlarını yaşam tarzı haline getirenlere baksın" dedi.
(İHA)
Son Dakika Hulk'un "Ben hazırım" paylaşımı gideceği kulübe karar verdiği şeklinde yorumlandı ABD'nin yeni Başkanı Joe Biden'ın kalemle imtihanı sosyal medyayı salladı Bill Gates koronavirüs salgını ve mikroçip iddialarıyla ilgili sessizliğini bozdu: Söylenenlere çok şaşırdım Genç çiftin öldürülerek toprağa gömüldüğü köyde jandarma nöbet tutuyor Üniversite öğrencisi pandemiyi fırsata çevirdi, kaz çiftliği kurdu Erdoğan'ın yeme-içme sektörüne verdiği destek ödemesi müjdesinin ayrıntıları ortaya çıktı! Peki kim ne kadar alacak? Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın Aralık 2020'de verdiği yatırım teşvik belgeleri ile 29 bin kişiye iş imkanı doğacak Cemaat liderinin konut arazisine defnedilen cenazesinin mezarlığa taşınması sırasında ortalık karıştı