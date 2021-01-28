Son dakika! Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den "militan" tepkisi

Son dakika gündem haberi: Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Vicdanını satmış, aklını kiraya vermiş militanların hukuka ve adalete verdiği tahribatı hala giderebilmiş değiliz.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Vicdanını satmış, aklını kiraya vermiş militanların hukuka ve adalete verdiği tahribatı hala giderebilmiş değiliz. Bugün bu ülkenin hakimine, savcısına, valisine, kaymakamına 'militan' diyen birisi militan görmek istiyorsa o döneme baksın, bu yaşadığımız dönemdeki militanlara baksın. Mahremiyet ifşasını, kaset tezgahlarını yaşam tarzı haline getirenlere baksın" dedi. (İHA)

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