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Son Dakika! Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: Elmalı davasında yargılama süreci devam ediyor, HSK inceleme başlattı - Son Dakika

Son Dakika! Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: Elmalı davasında yargılama süreci devam ediyor, HSK inceleme başlattı

29.06.2021 18:32

Son dakika: Adalet Bakanı Gül, kamuoyunda Elmalı davası olarak bilinen ve büyük tepki toplayan çocuğa karşı cinsel istismar yargılamasında verilen tahliye kararı için Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun inceleme başlattığını duyurdu. Diğer taraftan Bakan Gül, yargı sürecinin de devam ettiğini açıkladı.

Antalya'nın Finike ilçesinde, kız çocuğu G.E.G. (7) ile ağabeyi İ.E.G'nin (10), cinsel istismara uğramasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan anne Merve A. ile üvey baba Rahmi A, 6 Ocak 2021'de Elmalı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen üçüncü duruşmada tahliye edilmişlerdi.

TEPKİ YAĞIYOR

Cinsel istismara uğrayan iki kardeş için sosyal medyada #ElmalıDavası etiketiyle binlerce paylaşım yapılarak sanık anne ve üvey babanın serbest bırakılmasına tepki gösteriliyor.

BAKAN GÜL: HSK İNCELEME BAŞLATTI

Zanlı anne ve üvey babanın serbest bırakılmasının ardından Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Çocuklarımızın cinsel istismarına hiç kimse, hiçbir şekilde müsamaha göstermez; gösteremez. Yargı süreci devam ediyor. Süreci yakından ve dikkatle takip ediyor, sürecin hassasiyetine uygun her türlü tedbiri alıyoruz. HSK da konu hakkında inceleme başlattı" ifadelerini kullandı.

NELER YAŞANMIŞTI?

2020 yılının haziran ayında, Balıkesir'de savcılığa giden babaanne G.S, o dönem 6 ve 9 yaşında olan iki torununun cinsel istismara uğradığı iddiasıyla, eski gelini Merve A., kocası Rahmi A. ile gelininin erkek arkadaşlarından şikâyetçi olmuştu. Savcılık, babaannelerinin yanında olan, istismara uğrayan ana sınıfı öğrencisi G.E.G. ile ağabeyi İ.E.G'nin, Çocuk İzlem Merkezi'nde ifadesine başvurmuştu.

İfadesinde anne ve babasının ayrıldığını söyleyen G.E.G, annesi Merve A'nın Rahmi A. ile evlendiğini, ancak F, A, M. ve M. adlı erkeklerle de ilişkisi olduğunu söyleyerek, geçen yıl üvey babası Rahmi A. ile isimleri F, A. ve M. olan kişilerin kendisine istismarda bulunduğunu anlatmıştı.

G.E.G'nin, başından geçen olaylarla ilgili annesi Merve A, üvey babası Rahmi A. ve dayısı S'den şikayetçi olduğunu ve ağabeyiyle kendisine çok acı çektirdiklerini anlattığı öğrenilmişti. G.E.G, anneanne F.G. ile dayısı S, C.G'nin de kendisini çok dövdüğünü söylemişti.

Savcıya ifade veren ağabey İ.E.G. ise anneannesinin Finike'deki evinde kaldığı 7-8 aylık süreçte oklava ve şarj kablolarıyla dövüldüğünü söylemişti. İ.E.G, üvey baba Rahmi A, M. ve dayısı S'nin kendisinin özel bölgelerine dokunduğunu söylemişti.

Küçük kız ve ağabeyi, başlarına gelenleri, deftere yaptıkları çizimlerle de anlatmaya çalışmıştı. Bu resimler de soruşturma dosyasına girmişti.

6 Ocak 2021'de gerçekleşen üçüncü duruşmada, tutuklu anne Merve A. ile üvey baba Rahmi A, yargılandıkları Elmalı Ağır Ceza Mahkemesi'nce tahliye edilmişlerdi.

Son Dakika! Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: Elmalı davasında yargılama süreci devam ediyor, HSK inceleme başlattı

Hakimler Savcılar Kurulu, Adalet Bakanı, Antalya, Ocak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son Dakika! Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: Elmalı davasında yargılama süreci devam ediyor, HSK inceleme başlattı - Son Dakika


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