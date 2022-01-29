Son Dakika: Adalet Bakanı Abdulhamit Gül istifa etti, yerine Bekir Bozdağ atandı - Son Dakika

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararına göre; Abdulhamit Gül'den boşalan Adalet Bakanlığı'na Bekir Bozdağ atandı.

BEKİR BOZDAĞ'A TEBRİK MESAJI

Atama sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yapan Abdulhamit Gül, "Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle 19 Temmuz 2017 tarihinden beri sürdürdüğüm Adalet Bakanlığı görevinden ayrılmış bulunuyorum. Kendilerine görevden af talebimi kabulleri için şükranlarımı arz ediyor, yeni Adalet Bakanımız Sayın Bekir Bozdağ'a başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

BEKİR BOZDAĞ KİMDİR?

1965 yılında doğan Bekir Bozdağ, siyasi hayatına 2002 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girerek başladı. AK Parti Teşkilat Başkanlığı'na bağlı olarak farklı bölgelerde İl Teşkilat Koordinatörlüğü ile 12. Bölge Teşkilat Koordinatörlüğü'nde görevler üstlendi. 2015 yılında AK Parti'nin seçim işlerinden sorumlu Genel Başkan yardımcısı görevini üstlendi. 2013-2015 ve 2015-2017 yılları arasında Adalet Bakanı görevini üstlendi.

Bekir Bozdağ

ABDULHAMİT GÜL KİMDİR?

Abdulhamit Gül 1977 yılında Gaziantep'in Nizip ilçesinde dünyaya geldi. İlköğrenimini Cumhuriyet İlkokulu'nda, lise eğitimini ise Nizip ve Oğuzeli İmam Hatip Liselerinde tamamlayarak Yükseköğrenimi için Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne gitti. Siyasi hayatına sırasıyla Refah ve Fazilet Partisi Ankara İl Gençlik Kolları Yönetim Kurulu üyesi olarak başlamış ve 2003-2010 yılları arasında Saadet Partisi'nin Genel İdare Kurulu üyeliğinde bulunmuştur. 2010 ve 2012 yıllarında da Has Parti Genel İdare Kurulu üyeliği ve Ankara İl Başkanlığı görevlerinde yer aldı. Kolları Yönetim Kurulu üyesi olarak başladı. 2003-2010 tarihlerinde Saadet Partisi Genel İdare Kurulu üyeliği görevlerini yürüttü. 2010-2012 yıllarında Has Parti Genel İdare Kurulu Üyeliği ve Ankara İl Başkanlığı görevlerinde bulundu. AK Parti 4. Olağan Kongresi'nde MKYK üyesi seçildi. Gül, Seçim İşleri Başkan Yardımcılığı ve Yerel Yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı da yapmıştır. 7 Haziran'daki milletvekili genel seçimlerinde 25. Dönem Gaziantep Milletvekili seçildi. Yine AK Parti 5. Olağan Büyük Kongresi'nde MKYK üyeliğine seçildi. 13 Eylül 2015'de AK Parti Genel Sekreteri olan Abdulhamit Gül, 1 Kasım 2015 tarihinde yapılan milletvekili genel seçimlerinde tekrar 26. Dönem Gaziantep Milletvekili seçildi.