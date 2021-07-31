Üye Girişi
Son dakika: Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Konya'da silahlı saldırıda öldürülen 7 kişinin yakınlarına taziye ziyaretinde bulundu Açıklaması - Son Dakika

Son dakika: Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Konya'da silahlı saldırıda öldürülen 7 kişinin yakınlarına taziye ziyaretinde bulundu Açıklaması

31.07.2021 20:24
Son dakika: Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Konya'da silahlı saldırıda öldürülen 7 kişinin yakınlarına taziye ziyaretinde bulundu Açıklaması, System.String[]

Son dakika haberlerine göre Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Konya'da silahlı saldırıda 7 kişinin öldürülmesine ilişkin, "Cumhuriyet Başsavcılığı tüm yönleriyle hangi bulgulara, hangi delillere ulaşacaksa bunları değerlendirecek.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Konya'da silahlı saldırıda 7 kişinin öldürülmesine ilişkin, "Cumhuriyet Başsavcılığı tüm yönleriyle hangi bulgulara, hangi delillere ulaşacaksa bunları değerlendirecek. İlk bulgulara göre, bu konunun etnik bir temele dayanmadığı konusunda tespitleri var." dedi.

Gül, Konya'nın Meram ilçesinde, silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden 7 kişinin yakınlarıyla Saraçoğlu Mahallesi'ndeki taziye evinde görüştü.

Daha sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan Gül, dün yaşanan menfur saldırı ve hunharca işlenen cinayetin herkesi derinden üzdüğünü söyledi.

Gül, acının çok büyük olduğunu dile getirerek, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı diledi.

Olay anından itibaren Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından titiz bir çalışma başlatıldığını vurgulayan Gül, "Görevlendirmeler yapıldı. Tüm delillerin toplanması hususunda gerekli talimatlar verildi. Olay yeri inceleme ve tüm deliller çerçevesinde failin yakalanmasına yönelik talimat verildi. Bu konuda emniyet teşkilatımız da bu kişinin yakalanmasına yönelik çalışmaları yoğun bir şekilde sürdürüyor. Bu kişinin yakalanıp adalete teslim edileceğini ve adaletin de gereken, hak ettiği cezayı vereceğine inancımız tamdır." diye konuştu.

Gül, şöyle devam etti:

"Cumhuriyet Başsavcılığımız, bu olayla ilgili 13 kişi hakkında gözaltı kararı verdi, gözaltı işlemini gerçekleştirdi. Fail ya da faillerle ilgili tüm olayı büyük bir titizlikle soruşturmayı sürdürmektedir."

"Cenaze bizim cenazemiz"

Milletin beklentisinin, olayın bütün açıklığıyla ortaya çıkması ve adaletin gecikmeksizin tecelli etmesi olduğunu vurgulayan Gül, ailenin acısını paylaşmak için geldiklerini söyledi.

"Ailenin acısı bizim acımız, cenaze bizim cenazemiz." diyen Gül, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"İnanıyoruz ki hem fail yakalanacak, adalete teslim olacaktır ve olay tüm yönleriyle de açıkça ortaya çıkacaktır. Cumhuriyet Başsavcılığı tüm yönleriyle hangi bulgulara, hangi delillere ulaşacaksa bunları değerlendirecek. İlk bulgulara göre, bu konunun etnik bir temele dayanmadığı konusunda tespitleri var, bunu da kamuoyuyla paylaştı ve her aşamada tüm gelişmeler de kamuoyuyla yine paylaşılacaktır. Milletimiz müsterih olsun. Mevlana şehri Konyamız, ülkemiz, bu cennet vatanımız 84 milyon birlik, beraberlik, kardeşliğin teminatı olan coğrafyamızda hiç kimse birliğimizi bozamayacak, hiç kimsenin yaptığı da yanına kar kalmayacak. Kim olursa olsun yapmış olduğu hukuksuzluğun hesabını da ödeyecektir. Bunu bizler de hükümet olarak, tüm kurumlar olarak hep birlikte bu ailenin ve haksızlığa uğramış herkesin hakkını korumak adına sonuna kadar takipçisi olacağız. Bizler de yargı önündeki bu meselenin, yakalanıp failin adalete teslim olduktan sonraki sürecin milletimizle birlikte, ailemizle birlikte sonuna kadar takipçisi olacağız."

Bakan Gül, "Milletimizin birliğini, beraberliğini bozmaya, dezenformasyona yönelik hiçbir bilgiye itibar edilmemesi gerektiğini, bu konuda tüm kurumlarımızın ve başsavcılık makamlarının titiz bir şekilde dosyayı takip ederek, kamuoyunu da bilgilendireceğini ifade etmek isterim." dedi.

Bir gazetecinin "Dezenformasyona yönelik bir soruşturma başlatıldı mı?" sorusu üzerine Gül, "Savcılığımız bu konuda açıklamasında da paylaştı, yalan bilgi, soruşturma selametini engelleyecek bu tür dezenformasyonlara yönelik açıklamalar, beyanatlarla ilgili soruşturma başlattığını açıkladı. İlerleyen aşamada da bu konuyu kamuoyuyla paylaşabilir." cevabını verdi.

Son dakika: Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Konya'da silahlı saldırıda öldürülen 7 kişinin yakınlarına taziye ziyaretinde bulundu Açıklaması
Son dakika: Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Konya'da silahlı saldırıda öldürülen 7 kişinin yakınlarına taziye ziyaretinde bulundu Açıklaması
Son dakika: Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Konya'da silahlı saldırıda öldürülen 7 kişinin yakınlarına taziye ziyaretinde bulundu Açıklaması
Son dakika: Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Konya'da silahlı saldırıda öldürülen 7 kişinin yakınlarına taziye ziyaretinde bulundu Açıklaması
Son dakika: Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Konya'da silahlı saldırıda öldürülen 7 kişinin yakınlarına taziye ziyaretinde bulundu Açıklaması

Cumhuriyet Başsavcılığı, Adalet Bakanı, Cumhuriyet, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Konya'da silahlı saldırıda öldürülen 7 kişinin yakınlarına taziye ziyaretinde bulundu Açıklaması - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Beşiktaş hazırlık maçında Kayserispor'a 3-0 mağlup oldu 20:52 Beşiktaş hazırlık maçında Kayserispor'a 3-0 mağlup oldu Açılışa katılınca eleştiri yağmuruna tutulan Tuğba Özay, elleri titreyerek ateş püskürdü 20:42 Açılışa katılınca eleştiri yağmuruna tutulan Tuğba Özay, elleri titreyerek ateş püskürdü Vitor Pereira neşteri vurdu! Fenerbahçe'de Dirar ve Lemos'la yollar ayrılıyor 20:27 Vitor Pereira neşteri vurdu! Fenerbahçe'de Dirar ve Lemos'la yollar ayrılıyor
Son Dakika: Türkiye'de 31 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 79 kişi vefat etti, 22 bin 332 yeni vaka tespit edildi 20:04 Son Dakika: Türkiye'de 31 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 79 kişi vefat etti, 22 bin 332 yeni vaka tespit edildi Merih Demiral yeni sezon öncesi şov yapıyor! Juventus antrenmanında attığı gole beğeni yağdı 19:33 Merih Demiral yeni sezon öncesi şov yapıyor! Juventus antrenmanında attığı gole beğeni yağdı Konya'daki etnik provokasyona karşı sosyal medyada 18:34 Konya'daki etnik provokasyona karşı sosyal medyada "Hepimiz Kürt'üz" başlığıyla binlerce paylaşım yapıldı
Manavgat'taki yangında şehit düşen orman işçisinin evden çıkarken söylediği son sözler kahretti: Geri gelemeyebilirim 17:35 Manavgat'taki yangında şehit düşen orman işçisinin evden çıkarken söylediği son sözler kahretti: Geri gelemeyebilirim Son Dakika! Yanan alanların akıbeti ne olacak? İşte bölgeyi inceleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk sözleri 16:25 Son Dakika! Yanan alanların akıbeti ne olacak? İşte bölgeyi inceleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk sözleri

Son Dakika Haberleri
18:29 Muhtar öldürüldü, yeğeni de intikam almak için katilin kardeşini öldürdü
18:28 Dilencinin rahatlığı şaşırttı! Zabıtaları bekletip topladığı paralardan çocuğuna dondurma aldı
18:20 Galatasaray ve Antalyaspor'dan duygulandıran karşılaşma! Tüm gelir TEMA Vakfı'na bağışlanacak
18:09 Hakları asla ödenmez! Orman işçileri yangını söndürdükleri bölgede toprak üstünde uyudu
17:49 Rosier, Fatih Terim'i büyük reddetti! Görüşme talebine cevabı: Gelecek sezon rakip olacağız
17:39 Yangın önlemleri arttırıldı! İstanbul dahil 12 kentte ormanlara giriş yasaklandı
17:32 İYİ Partili Arzu Önşen, yangın mağduru adamın evine giremedi! Kapıdan çeviren vatandaş: Benim için yapacağınız bir şey yok
17:23 Maça çıkmadan gol yedi! Sarı-Kırmızılı taraftar yeni transfer Berkan'a baskı yaparak fotoğraf kaldırttı
17:13 Son Dakika: Topçu ve Füze Okulu'nu yakmaya çalışan zanlı, tutuklandı
17:00 Formula 1 pilotu Lewis Hamilton'dan Türkiye'ye destek! Yangınlara kayıtsız kalmadı
Fenerbahçe hazırlık maçında Greuther Fürth'ü 3-2 mağlup etti Fenerbahçe hazırlık maçında Greuther Fürth'ü 3-2 mağlup etti         
21:05
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ormanlarımızı ateşe verenleri bulup ciğerlerini yakmak boynumuzun borcudur Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ormanlarımızı ateşe verenleri bulup ciğerlerini yakmak boynumuzun borcudur         
20:50
Konya'da aynı aileden 7 kişinin öldürüldüğü olayda gözaltına alınanların sayısı 13'e çıktı Konya'da aynı aileden 7 kişinin öldürüldüğü olayda gözaltına alınanların sayısı 13'e çıktı         
20:41
Burak Elmas, Morutan transferini yalanladı: Maliyeti nedeniyle girişimimiz yok Burak Elmas, Morutan transferini yalanladı: Maliyeti nedeniyle girişimimiz yok         
20:12
Yangınlardaki son durumu Bakan Bekir Pakdemirli paylaştı! 4 ilde alevlerle mücadele ediliyor Yangınlardaki son durumu Bakan Bekir Pakdemirli paylaştı! 4 ilde alevlerle mücadele ediliyor         
19:52
Bodrum'dan son gelen görüntü dehşete düşürdü! Korku filmi gibi Bodrum'dan son gelen görüntü dehşete düşürdü! Korku filmi gibi         
19:27
Son Dakika! Bakan Koca'dan BioNTech aşısı için çağrı: Sevkiyatta birkaç gün azalma olacak Son Dakika! Bakan Koca'dan BioNTech aşısı için çağrı: Sevkiyatta birkaç gün azalma olacak         
17:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yangın felaketiyle sarsılan Türkiye'ye uçak gönderen 4 ülkenin ismini saydı Cumhurbaşkanı Erdoğan, yangın felaketiyle sarsılan Türkiye'ye uçak gönderen 4 ülkenin ismini saydı         
16:49
"Azerbaycan yangın uçağı gönderdi mi?" diyen Demet Akalın'a Azerbaycanlı takipçisinden sert cevap: Önce ülkenin adını doğru yazın         
16:14
Bilinen teori bu sefer tutmadı! Suçlu, olay mahallinde yakayı ele verdi Bilinen teori bu sefer tutmadı! Suçlu, olay mahallinde yakayı ele verdi         
16:14
Konya'da aynı aileden 7 kişinin öldürüldüğü katliamın görüntüleri ortaya çıktı Konya'da aynı aileden 7 kişinin öldürüldüğü katliamın görüntüleri ortaya çıktı         
15:37
"Speedy Mustafa" lakaplı fenomen ortalığı birbirine kattı! Önce kendini balkondan attı, sonra "Ölmedim be" diyerek sevincinden sigara yaktı         
15:13
Kızların etek altı fotoğraflarını çeken sapığı evire çevire dövdüler! Anbean kamerada Kızların etek altı fotoğraflarını çeken sapığı evire çevire dövdüler! Anbean kamerada         
13:26
Arda Turan'ın teknesinde güzel sevgilisiyle aşka gelen G.Saraylı Oğulcan, öpücüklere boğuldu Arda Turan'ın teknesinde güzel sevgilisiyle aşka gelen G.Saraylı Oğulcan, öpücüklere boğuldu         
13:14
Ülken seninle gurur duyuyor Mete! İstiklal Marşımızı tüm dünya işte böyle dinledi Ülken seninle gurur duyuyor Mete! İstiklal Marşımızı tüm dünya işte böyle dinledi         
11:19
Türkiye yangın felaketleriyle boğuşurken Azeri spikerin sözleri tüyleri diken diken etti Türkiye yangın felaketleriyle boğuşurken Azeri spikerin sözleri tüyleri diken diken etti         
09:41
Gezinti gününü kayda almak isteyen damat, kayınvalidesinin uçurumdan aşağıya düştüğü anları görüntüledi Gezinti gününü kayda almak isteyen damat, kayınvalidesinin uçurumdan aşağıya düştüğü anları görüntüledi         
09:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.07.2021 21:23:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika: Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Konya'da silahlı saldırıda öldürülen 7 kişinin yakınlarına taziye ziyaretinde bulundu Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement