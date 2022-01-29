Son Dakika! Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, görevini Abdulhamit Gül'den devraldı: Sayın Bakanımızın bıraktığı yerden devam edeceğiz - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı Resmi Gazete'de bugün yayımlanan kararla birlikte görevinden affını isteyen Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün yerine eski Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, bir kez daha bu göreve getirildi. Bozdağ, bugün öğlen saatlerinde Adalet Bakanlığı'nda gerçekleştirilen töreninin ardından görevini devraldı.

"BAKANIMIZIN BIRAKTIĞI YERDEN DEVAM EDECEĞİZ"

Herkesle istişare içinde olacaklarını belirten Bakan Bozdağ, "Sayın Bakanımızın bıraktığı yerden devam edeceğiz. Milletimize ve ülkemize hizmet etme şansına sahip olduğum için onur duyuyorum. Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum. Sayın bakanımıza gönülden şükranlarımı sunuyorum. Bu bir bayrak değişimi. Rabbim güç verdiği müddetçe herkesle istişare içinde daha iyisini doğrusunu milletimiz ve ülkemiz adına yolumuza devam edeceğiz. Ülkemiz adalet alanında da daha iyi olacaktır" dedi.