Son Dakika! Adalet Bakanlığı'nda devir teslim töreni! Yeni Bakan Bozdağ'dan ilk mesaj: Rehberimiz hukuk olacak - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı Resmi Gazete'de bugün yayımlanan kararla birlikte görevinden affını isteyen Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün yerine eski Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, bir kez daha bu göreve getirildi. Bozdağ, bugün öğlen saatlerinde Adalet Bakanlığı'nda gerçekleştirilen töreninin ardından görevini devraldı.

"KENDİLERİNE ALLAH'TAN MUVAFFAKİYETLER DİLİYORUM"



Devir teslim töreni sırasında yaptığı konuşmada Bakan Bozdağ'a başarıları dileklerini ileten Eski Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Görevi 4,5 yıl önce devraldığım sayın Bakanımıza bugün görevi yeniden devrediyorum. Kendisine Allah'tan muvaffakiyetler dilerim. Bu süreçte vermiş olduğu tüm destekler için sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum. Elbette ki her makam gelip geçici. Asıl olan bu milletin bir ferdi olmak. AK Parti hükümetleri, Cumhurbaşkanımızın önderliğinde adalet alanında çok önemli icraatlar yaptı. Bu süreçte fedakarca çalışan tüm adliye emekçilerine teşekkür ediyorum. Bu işte son derece tecrübeli olan bakanımıza da başarılar diliyorum" diye konuştu.

"BAKANIMIZIN BIRAKTIĞI YERDEN DEVAM EDECEK"

Daha sonra söz alan ve bugüne kadarki katkıları nedeniyle Gül'e teşekkür eden Bakan Bekir Bozdağ ise, "Sayın Bakanımızın bıraktığı yerden devam edeceğiz. Milletimize ve ülkemize hizmet etme şansına sahip olduğum için onur duyuyorum. Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum. Sayın bakanımıza gönülden şükranlarımı sunuyorum. Bu bir bayrak değişimi. Rabbim güç verdiği müddetçe herkesle istişare içinde daha iyisini doğrusunu milletimiz ve ülkemiz adına yolumuza devam edeceğiz. Ülkemiz adalet alanında da daha iyi olacaktır" dedi.

ATAMA KARARININ ARDINDAN İLK YORUM

Adalet Bakanlığı görevine getirilen Bekir Bozdağ sosyal medya hesabından yaptığı ilk açıklamada, "Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanı görevini şahsıma emanet eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a takdir/tensipleri için şükranlarımı sunuyorum. Adalet Bakanımız Abdulhamit Gül kardeşime hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Allah yardımcımız olsun" ifadelerini kullanmıştı.