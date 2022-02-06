Son Dakika: Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: Sosyal medya üzerinden Sayın Cumhurbaşkanımıza beddua ve hakaret edenler, haddini ve kendini bilmezlerdir - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün sosyal medya hesabından, eşi Emine Erdoğan ve kendisinin koronavirüse yakalandığını duyurmuştu. Erdoğan'ın açıklamasının ardından sosyal medyada hakaret içerikli paylaşımlar yapanlara Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan sert tepki geldi.

''HADDİNİ VE KENDİNİ BİLMEZLER''

Bakan Bozdağ açıklamalarında; "Sosyal medya üzerinden Sayın Cumhurbaşkanımıza beddua ve hakaret edenler, medeniyet değerlerimizden ve asgari insanî vasıflardan yoksun, haddini ve kendini bilmezlerdir." ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın açıklamalarının tamamı şu şekilde;

''Medeniyet değerlerimizden ve asgari insanî vasıflardan biri de hastayı ziyaret ve hastaya duadır. Sosyal medya üzerinden Sayın Cumhurbaşkanımıza beddua ve hakaret edenler, medeniyet değerlerimizden ve asgari insanî vasıflardan yoksun, haddini ve kendini bilmezlerdir.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ.

''HUSUMET GÜDENLER HEP KAYBETTİ, YİNE KAYBEDECEKTİR''

Medeniyet değerlerimizden ve asgari insanî vasıflardan yoksun bu haddini ve kendini bilmezleri kınıyorum. Bugüne kadar Sayın Cumhurbaşkanımıza hakaret ve beddua edenler ile husumet güdenler hep kaybetti, yine kaybedecektir. Nice zorluğu, kumpası ve tuzağı Allah'ın yardımı, milletimizin duası ve desteği ile aşan Sayın Cumhurbaşkanımız ve Muhterem Hanımefendi, bu imtihanı da milletimizin duası, tedavi, Allah'ın yardımı ve şifa ihsanıyla geçecektir.''

SORUŞTURMA KAPSAMINDA 1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu Nöbetçi Savcılığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın rahatsızlığı ile ilgili sosyal medyada suç teşkil eden paylaşımlara ve hesapların sahiplerine yönelik resen soruşturma başlatmıştı. Söz konusu soruşturma kapsamında harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, hakaret içerikli paylaşımlar yaptığı gerekçesi ile Pınar Ö. adlı bir kişinin gözaltına alındı. Bağcılar'a bağlı Güneşli Mahallesinde bulunan bir evde yakalanan Ö., ifadesi alınmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.