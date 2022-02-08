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Son dakika... Adalet Bakanı Bozdağ'dan, Boğazlıyan'a fen lisesi müjdesi - Son Dakika

Son dakika... Adalet Bakanı Bozdağ'dan, Boğazlıyan'a fen lisesi müjdesi

08.02.2022 09:52
Son dakika... Adalet Bakanı Bozdağ'dan, Boğazlıyan'a fen lisesi müjdesi

Bir son dakika haberine göre Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, kendisine hayırlı olsun ziyaretinde bulunan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesine fen lisesi talebinde bulundu.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, kendisine hayırlı olsun ziyaretinde bulunan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesine fen lisesi talebinde bulundu. Bakan Özer'den olumlu cevap alan Bakan Bozdağ, müjdeyi sosyal medya üzerinden duyurdu.

Boğazlıyan ilçesine fen lisesi yapılması talebini gündeme getiren Bakan Bekir Bozdağ'ın talebi Milli Eğitim Bakanı Özer tarafından karşılık buldu. Bakanı Bozdağ, sosyal medya üzerinden verdiği müjdede şu ifadelere yer verdi: "Milli Eğitim Bakanımız Mahmut Özer'e Boğazlıyan Fen Lisesi talebimizi olumlu yaklaştığı için teşekkür ederim. Boğazlıyan'a Fen Lisemiz hayırlı ve uğurlu olsun. Okul binasının TOBB tarafından yapılması kararlaştırılmış olup TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu'na Yozgat ve Boğazlıyan eğitimine verdiği katkılardan dolayı teşekkür ediyorum".

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın Fen Lisesi müjdesi sonrası Boğazlıyan ilçesinde mutlulukla karşılandı. Bakan Bekir Bozdağ'ın, Boğazlıyan'a Fen Lisesi müjdesi paylaşımı sonrası açıklama yapan Belediye Başkanı Gökhan Coşar, "İlçemizin hayalini gerçekle buluşturan Adalet Bakanımız Bekir Bozdağ'a teşekkür ediyorum. Çocuklarımızın geleceği adına, Boğazlıyan ve bölgesine yapılmış en büyük eğitim yatırımından dolayı şükranlarımı sunuyorum" şeklinde konuştu.

(Gökhan Doğan/ İHA)

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Adalet Bakanı, Bekir Bozdağ, Mahmut Özer, Boğazlıyan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika... Adalet Bakanı Bozdağ'dan, Boğazlıyan'a fen lisesi müjdesi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika... Adalet Bakanı Bozdağ'dan, Boğazlıyan'a fen lisesi müjdesi - Son Dakika
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