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Son dakika! Adalet Bakanı Bozdağ'dan, Sıla Şentürk'ün ailesine başsağlığı telefonu (2) - Son Dakika

Son dakika! Adalet Bakanı Bozdağ'dan, Sıla Şentürk'ün ailesine başsağlığı telefonu (2)

18.02.2022 16:44

Son dakika haberleri: Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Giresun'da öldürülen 16 yaşındaki Sıla Şentürk'ün babası Bekir Şentürk'e başsağlığı diledi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Giresun'da öldürülen 16 yaşındaki Sıla Şentürk'ün babası Bekir Şentürk'e başsağlığı diledi.

Bozdağ, baba Şentürk'ü telefonla arayarak taziye dileklerini iletti.

Bakan Bozdağ, "Olaydan derin üzüntü duydum, yüreğim parçalandı. Olayın yakın takipçisiyim. Failin hak ettiği cezayı alması için yargı gereğini yapacaktır. Başka Sılalar olmasın diye hükümet olarak üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz. Sıla kızımıza Allah'tan rahmet diliyorum." ifadelerini kullandı. (2)

Son dakika! Adalet Bakanı Bozdağ'dan, Sıla Şentürk'ün ailesine başsağlığı telefonu (2)
Son dakika! Adalet Bakanı Bozdağ'dan, Sıla Şentürk'ün ailesine başsağlığı telefonu (2)
Son dakika! Adalet Bakanı Bozdağ'dan, Sıla Şentürk'ün ailesine başsağlığı telefonu (2)

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Bekir Şentürk, Adalet Bakanı, Sıla Şentürk, Sıla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! Adalet Bakanı Bozdağ'dan, Sıla Şentürk'ün ailesine başsağlığı telefonu (2) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika! Adalet Bakanı Bozdağ'dan, Sıla Şentürk'ün ailesine başsağlığı telefonu (2) - Son Dakika
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