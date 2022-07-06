Son Dakika! Türkiye harekete geçti, İsveç ve Finlandiya'ya teröristlerin iadesi için resmi yazı gönderildi

İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılma talepleri, teröre destek verdikleri gerekçesiyle Türkiye tarafından tepkiyle karşılanmıştı. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in İspanya'daki zirvede Türkiye ve iki ülkeyi uzlaştırma çabaları sonuç vermiş, İsveç ve Finlandiya'nın teröristleri iade etmeyi kabul etmesinin ardından Türkiye tarafından iki ülkenin NATO'ya katılımına olumlu mesaj verilmişti.

ADALET BAKANLIĞI RESMİ ADIMI ATTI

Bu gelişmelerin ardından Türkiye de resmi adımı attı. İsveç ve Finlandiya'ya PKK ve FETÖ mensuplarının en kısa sürede Türkiye'ye iadeleri talep edildi.