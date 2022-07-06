Son Dakika! Türkiye harekete geçti, İsveç ve Finlandiya'ya teröristlerin iadesi için resmi yazı gönderildi - Son Dakika
Üye Girişi

Son Dakika! Türkiye harekete geçti, İsveç ve Finlandiya'ya teröristlerin iadesi için resmi yazı gönderildi

06.07.2022 12:14
Son Dakika! Türkiye harekete geçti, İsveç ve Finlandiya'ya teröristlerin iadesi için resmi yazı gönderildi

Son dakika: Türkiye'nin NATO'ya katılmalarına karşı çıkmasının ardından ülkelerindeki teröristleri iade etme sözü veren İsveç ve Finlandiya'ya PKK ve FETÖ mensuplarının iadesine ilişkin yazı gönderildi.

İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılma talepleri, teröre destek verdikleri gerekçesiyle Türkiye tarafından tepkiyle karşılanmıştı. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in İspanya'daki zirvede Türkiye ve iki ülkeyi uzlaştırma çabaları sonuç vermiş, İsveç ve Finlandiya'nın teröristleri iade etmeyi kabul etmesinin ardından Türkiye tarafından iki ülkenin NATO'ya katılımına olumlu mesaj verilmişti.

ADALET BAKANLIĞI RESMİ ADIMI ATTI

Bu gelişmelerin ardından Türkiye de resmi adımı attı. İsveç ve Finlandiya'ya PKK ve FETÖ mensuplarının en kısa sürede Türkiye'ye iadeleri talep edildi.

YORUMLAR
500
Fahrettin Altun, Finlandiya ve İsveç'e taviz vermeyeceklerini açıkladı: Taleplerimiz karşılanmazsa üye olamazlar Fahrettin Altun, Finlandiya ve İsveç'e taviz vermeyeceklerini açıkladı: Taleplerimiz karşılanmazsa üye olamazlar Kanada'dan İsveç ve Finlandiya'nın NATO katılımına onay Kanada'dan İsveç ve Finlandiya'nın NATO katılımına onay

Finlandiya, İsveç, Nato, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son Dakika! Türkiye harekete geçti, İsveç ve Finlandiya'ya teröristlerin iadesi için resmi yazı gönderildi - Son Dakika


Son Dakika
12:15 Mansur Yavaş, Ankapark davasında çıkan kararı duyurdu: ABB'ye devredilen parkın geleceğine Ankaralılar ile birlikte karar vereceğiz
11:59 Oğuzhan Koç'un karın kasları gerçek mi? Sosyal medya kullanıcıları aynı yorumu yapıyor: Ameliyatla kas yaptırmış
11:53 1 yıldır aşk yaşayan Hilal Altınbilek ile Metin Hara çifti dünyaevine giriyor
11:50 Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmışlardı! İzmir Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar ve 31 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kaldı
11:46 Mustafa Destici mazottaki artışın nedeni olarak küresel enerji fiyatlarını gösterdi: Aylık giderlerimiz 60-70 bin liraya çıktı
11:42 Ankara'da ekmeğe 1 lira zam geldi
11:40 Hekimlerden yurt dışında çalışabilmek için gerekli olan iyi hal belgesine yoğun talep: Haziranda 229 başvuru daha geldi
11:31 Prof. Dr. Canan Karatay tavsiye etti: Evinizin başköşesinde zeytinyağı olsun
11:27 Galatasaray formasını giyinen Paraguay'daki bir takım turnuvanın şampiyonu oldu! "Her maçını izliyoruz"
11:22 Gram altının fiyatı 980 lira seviyesinden işlem görüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2022 12:29:14. #1.12#
SON DAKİKA: Son Dakika! Türkiye harekete geçti, İsveç ve Finlandiya'ya teröristlerin iadesi için resmi yazı gönderildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement