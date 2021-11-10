Adalet teşkilatı, 111 bin fidanı toprakla buluşturacak - Son Dakika

ADALET Bakanlığı, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nden itibaren 1 yıl içinde ülke genelinde 111 bin fidanın toprakla buluşturulacağını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile ağaçlandırma seferberliğine dönüşen 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü etkinlikleri kapsamında, Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Denetimli Serbestlik Daire Başkanlığı koordinasyonunda 2019 yılında 383 bin 210, geçen yıl ise pandemi şartlarına rağmen 85 binden fazla fidan dikildi. Bu yıl ise 144 Denetimli Serbestlik Müdürlüğü aracılığıyla Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında başlatılacak etkinliklerde 1 yıl içinde Türkiye'nin farklı şehirlerinde 1673 dönüm alanda 2 bin 657 personel ve 1202 yükümlü tarafından 96 bin 846 fidan toprakla buluşturulacak. Ayrıca ara buluculuk müessesi ile 10 bin, uzlaştırmacılık müessesi kapsamında da 5 bin fidan dikilmesi hedefleniyor.