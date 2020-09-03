Son dakika! Adalet Bakanı Gül, AİHM Başkanı Spano ile görüştü - Son Dakika

Görüşmede, Adalet Bakan Yardımcısı Şaban Yılmaz , Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürü Kasım Çiçek, İnsan Hakları Dairesi Başkanı Hacı Ali Açıkgül ile Spano'ya Türkiye ziyaretinde eşlik eden AİHM'de Türkiye adına görev yapan hakim Saadet Yüksel hazır bulundu.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, daveti üzerine Türkiye 'ye gelen Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Başkanı Robert Spano ile bir araya geldi.

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