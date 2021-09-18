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ADALET BAKANI GÜL'ÜN KATILIMIYLA CEZA HUKUKU BİLİM KOMİSYONU TOPLANDI - Son Dakika

ADALET BAKANI GÜL'ÜN KATILIMIYLA CEZA HUKUKU BİLİM KOMİSYONU TOPLANDI

18.09.2021 17:53
ADALET BAKANI GÜL'ÜN KATILIMIYLA CEZA HUKUKU BİLİM KOMİSYONU TOPLANDI, System.String[]

ADALET BAKANI GÜL'ÜN KATILIMIYLA CEZA HUKUKU BİLİM KOMİSYONU TOPLANDI BAKAN GÜL: REFORM ÇALIŞMALARINDA ORTAK AKLIN İZİNİ SÜRMEYE DEVAM EDECEĞİZ Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Adalet Bakanlığı Ceza Hukuku Bilim Komisyonu üyeleri ile bir araya geldi.

ADALET BAKANI GÜL'ÜN KATILIMIYLA CEZA HUKUKU BİLİM KOMİSYONU TOPLANDI

BAKAN GÜL: REFORM ÇALIŞMALARINDA ORTAK AKLIN İZİNİ SÜRMEYE DEVAM EDECEĞİZ

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Adalet Bakanlığı Ceza Hukuku Bilim Komisyonu üyeleri ile bir araya geldi. Bakan Gül, reform çalışmalarında ortak aklın izini sürmeye devam edeceklerini söyledi.

Ceza adalet sistemini oluşturan kanunlar üzerinde çalışma yapılması amacıyla geçen yıl temmuz ayında kurulan Adalet Bakanlığı Ceza Hukuku Bilim Komisyonu üyeleri, İstanbul'da Adalet Bakanı Gül'ün katıldığı toplantıda bir araya geldi. Öğretim üyeleri, avukatlar, yargı mensupları ve Bakanlık bürokratlarından oluşan komisyon üyeleri, Bakan Gül'e bugüne kadar yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Toplantıda ayrıca Komisyonun önümüzdeki dönemde yapacağı çalışmalara yönelik istişarede bulunuldu.

Adalet Bakanı Gül, toplantıya ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Paylaşımında ceza hukuku mevzuatında atılacak adımları değerlendirdiklerini belirten Bakan Gül, "Ceza Hukuku Bilim Komisyonuyla yargı reformunda ulaştığımız hedefleri ve önümüzdeki dönemde ceza hukuku mevzuatında atılacak adımları değerlendirdik. Reform çalışmalarında ortak aklın izini sürmeye devam edeceğiz. " ifadelerine yer verdi.

KOMİSYON 21 ÜYEDEN OLUŞUYOR

Adalet Bakanlığı Ceza Hukuku Bilim Komisyonu'nun 21 üyesi şu kişilerden oluşuyor:

İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesinden Prof. Dr. Bahri Öztürk, Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesinden Prof. Dr. Feridun Yenisey, İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesinden Prof. Dr. Durmuş Tezcan, İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesinden Prof. Dr. Mahmut Koca, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesinden Prof. Dr. İlhan Üzülmez, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Hukuk Fakültesinden Prof. Dr. Olgun Değirmenci, Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesinden Doç. Dr. Rıfat Murat Önok, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Hukuk Fakültesinden Doç. Dr. Ali Emrah Bozbayındır, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden Dr. Selman Dursun, Yargıtay 1. Ceza Dairesi Başkanı Osman Atalay, Yargıtay 9. Ceza Dairesi Üyesi Mustafa Artuç, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 5. Ceza Dairesi Üyesi Gürsel Yalvaçl, Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Kemal Ertürk, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Hakan Abdulhamit Yavuz, Ankara Cumhuriyet Savcısı Ercan Başaran, Ankara Cumhuriyet Savcısı Mahmut Kaan Yüksel, İstanbul Barosu avukatlarından Av. Naim Karakaya, Adalet Bakanlığı Mevzuat Genel Müdürü Niyazi Acar, Genel Müdür Yardımcıları Mehmet Ökmen ve Abuzer Yazıcıoğlu ile Daire Başkanı Murat Çetinkaya.

ADALET BAKANI GÜL'ÜN KATILIMIYLA CEZA HUKUKU BİLİM KOMİSYONU TOPLANDI

Adalet Bakanlığı, Ceza Hukuku, İstanbul, Adalet, Toplum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum ADALET BAKANI GÜL'ÜN KATILIMIYLA CEZA HUKUKU BİLİM KOMİSYONU TOPLANDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: ADALET BAKANI GÜL'ÜN KATILIMIYLA CEZA HUKUKU BİLİM KOMİSYONU TOPLANDI - Son Dakika
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