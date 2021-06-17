Üye Girişi
Son Dakika! Adalet Bakanı Gül'den "10 bin dolar alan siyasetçi" gündemiyle ilgili açıklama: Yargının görevi iddiaların üstüne gitmektir - Son Dakika

Son Dakika! Adalet Bakanı Gül'den "10 bin dolar alan siyasetçi" gündemiyle ilgili açıklama: Yargının görevi iddiaların üstüne gitmektir

17.06.2021 14:01

Son dakika! Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bir siyasetçinin mafyadan 10 bin dolar aldığı yönündeki söylemiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Yargının görevi iddiaların üstüne gitmektir. Kim hangi belgeyi verecekse adliyelerin kapısı açıktır." dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, geçtiğimiz haftalarda katıldığı bir programda bir siyasetçinin organize suç örgütü lideri Sedat Peker'den 10 bin dolar aldığını söyledi. Bunun üzerine TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Soylu'ya bir yazı göndererek söz konusu ismin açıklanmasını talep etti.

SOYLU, BAŞSAVCILIĞA BİLGİ VERDİ

Dün Şentop'u makamında ziyaret eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bugün de Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına konuya ilişkin bilgi verdi. Bakan'ın, 10 bin dolar alan siyasetçinin, 600 milletvekilinden biri olmadığını söylediği öğrenildi.

"ADLİYELERİN KAPISI AÇIK"

Bugünse Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, TBMM'de gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gelişmeler üzerine açıklama yapan Adalet Bakanı Gül "Yargının görevi iddiaların üstüne gitmektir. Kim hangi belgeyi verecekse adliyelerin kapısı açıktır. Yargı mensuplarının görevi suçla mücadele anlamında iddiaların üzerine gidip değerlendirmektir. Suç varsa, delillerle ortaya konuyorsa yargıdan beklenen hukukun gereğini yerine getirmesidir. Karakter suikastıyla ilgili bizim insanımızın lekelenmeme hakkı vardır." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin eski Türkiye olmadığını ve algı operasyonlarıyla kimsenin bir şey elde edemeyeceğini söyleyen Gül, "Suç ihbarı Cumhuriyet savcılarına tanınan yetkidir, hiçbir kurum dava aç açma diye telkinde bulunamaz" şeklinde konuştu.

Son Dakika! Adalet Bakanı Gül'den 10 bin dolar alan siyasetçi gündemiyle ilgili açıklama: Yargının görevi iddiaların üstüne gitmektir

Süleyman Soylu, Adalet Bakanı, Cumhuriyet, dolar, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Son Dakika! Adalet Bakanı Gül'den '10 bin dolar alan siyasetçi' gündemiyle ilgili açıklama: Yargının görevi iddiaların üstüne gitmektir - Son Dakika


Son Dakika

Real Madrid'in efsane kaptanı Ramos, veda konuşması sırasında ağladı 14:52 Real Madrid'in efsane kaptanı Ramos, veda konuşması sırasında ağladı Alzheimer ilacı ilk defa insan üzerinde denendi! Yan etkilerinden biri beyin kanaması olduğu için onaylanmıyordu 14:30 Alzheimer ilacı ilk defa insan üzerinde denendi! Yan etkilerinden biri beyin kanaması olduğu için onaylanmıyordu Son dakika: Merkez Bankası, politika faizini yüzde 19'da sabit bıraktı 14:22 Son dakika: Merkez Bankası, politika faizini yüzde 19'da sabit bıraktı
Kayseri'de çocuğuna sigara içirip ölmesi için ilaç veren anne yakalandı 13:57 Kayseri'de çocuğuna sigara içirip ölmesi için ilaç veren anne yakalandı Son Dakika! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı: 10 bin dolar alan siyasetçi şu an milletvekili değil 13:33 Son Dakika! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı: 10 bin dolar alan siyasetçi şu an milletvekili değil İntihar için çıktığı 3. kattan atlayan kadını şans eseri üzerine düştüğü tente kurtardı 12:56 İntihar için çıktığı 3. kattan atlayan kadını şans eseri üzerine düştüğü tente kurtardı
İl binası açılışına giden Muharrem İnce, vatandaştan korkup geri çekildi 12:29 İl binası açılışına giden Muharrem İnce, vatandaştan korkup geri çekildi Eriksen'den üzücü haber! Kalp pili takılan yıldız oyuncunun futbol kariyeri bitebilir 11:57 Eriksen'den üzücü haber! Kalp pili takılan yıldız oyuncunun futbol kariyeri bitebilir

Son Dakika Haberleri
14:55 Rahatsızlanan annesi yerine işe gitmiş! HDP il binasındaki silahlı saldırı ölen Deniz'in bir günlüğüne orada bulunduğu öğrenildi
14:52 Real Madrid'in efsane kaptanı Ramos, veda konuşması sırasında ağladı
14:45 Seda Sayan geri adım attı! Önce "Evindeki hizmetçiye tecavüz etti" dedi, sonra ''Yanlış açıklama oldu'' dedi
14:26 Eda ve Serkan'ın öpüşme sahnesi diziye damga vurdu
14:21 Son dakika: Merkez Bankası, politika faizini yüzde 19'da sabit bıraktı
14:20 Veyis Ateş istifa etti! Gazeteci, Sedat Peker'in iddialarıyla gündeme gelmişti
14:15 43 yaşında Parma'ya imza atan Buffon, 'Superman' videosuyla tanıtıldı
14:01 Son Dakika! Adalet Bakanı Gül'den "10 bin dolar alan siyasetçi" gündemiyle ilgili açıklama: Yargının görevi iddiaların üstüne gitmektir
13:53 AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: HDP İzmir il binası saldırısını kınıyorum
13:48 Rasim Ozan Kütahyalı'dan TFF'ye ilginç öneri: Bu ruhsuz takımı son maçta Fatih Terim yönetsin
Rahatsızlanan annesi yerine işe gitmiş! HDP il binasındaki silahlı saldırı ölen Deniz'in bir günlüğüne orada bulunduğu öğrenildi Rahatsızlanan annesi yerine işe gitmiş! HDP il binasındaki silahlı saldırı ölen Deniz'in bir günlüğüne orada bulunduğu öğrenildi         
14:56
Seda Sayan geri adım attı! Önce Seda Sayan geri adım attı! Önce "Evindeki hizmetçiye tecavüz etti" dedi, sonra ''Yanlış açıklama oldu'' dedi         
14:46
Eda ve Serkan'ın öpüşme sahnesi diziye damga vurdu Eda ve Serkan'ın öpüşme sahnesi diziye damga vurdu         
14:26
Veyis Ateş istifa etti! Gazeteci, Sedat Peker'in iddialarıyla gündeme gelmişti Veyis Ateş istifa etti! Gazeteci, Sedat Peker'in iddialarıyla gündeme gelmişti         
14:20
Erdoğan, Biden'la yaptığı görüşmenin detayını açıkladı: Erdoğan, Biden'la yaptığı görüşmenin detayını açıkladı: "S-400 konusunda farklı bir adım atmamızı beklemeyin" dedim         
13:35
Kuyumcukent AVM'de yerinde aşı uygulaması başladı! Vatandaşlara randevu sorulmaksızın aşı yapılıyor Kuyumcukent AVM'de yerinde aşı uygulaması başladı! Vatandaşlara randevu sorulmaksızın aşı yapılıyor         
13:07
Cinayet itirafında bulunan kadın Esra Erol'da yeni bir bomba patlattı: Eşimden boşanınca kayınpederim benimle evlenmek istedi Cinayet itirafında bulunan kadın Esra Erol'da yeni bir bomba patlattı: Eşimden boşanınca kayınpederim benimle evlenmek istedi         
12:30
HDP İzmir il binası önünde silah sesleri! Özel harekat polisleri bir kişiyi gözaltına aldı HDP İzmir il binası önünde silah sesleri! Özel harekat polisleri bir kişiyi gözaltına aldı         
12:03
Ayrılıkta perde arkası! Merve Dizdar ile Gürhan Altundaşar aslında 1 hafta önce resmen boşanmış Ayrılıkta perde arkası! Merve Dizdar ile Gürhan Altundaşar aslında 1 hafta önce resmen boşanmış         
11:27
Görenler hem şaşırıyor hem de hayran kalıyor! Ağaçta oluşan desen koruma altına alındı Görenler hem şaşırıyor hem de hayran kalıyor! Ağaçta oluşan desen koruma altına alındı         
11:23
Banu Alkan'ın gençlik yıllarında çekilen bikinili fotoğrafı sosyal medyayı salladı Banu Alkan'ın gençlik yıllarında çekilen bikinili fotoğrafı sosyal medyayı salladı         
11:00
Sahte mehdi tutuklandı! İran'ı elindeki kılıçla birbirine kattı Sahte mehdi tutuklandı! İran'ı elindeki kılıçla birbirine kattı         
10:46
Kendilerine Kendilerine "Tebliğciler" adını veren grubun alkol kullanan insanları uyardığı video gündeme oturdu         
10:23
Sokak röportajında hayret ettiren sözler: Ben bir kadın olarak seni ellemek istiyorum Sokak röportajında hayret ettiren sözler: Ben bir kadın olarak seni ellemek istiyorum         
10:15
Çırılçıplak pozuyla çok konuşulan Eda Taşpınar, şimdi de bikinisiyle gündeme bomba gibi düştü Çırılçıplak pozuyla çok konuşulan Eda Taşpınar, şimdi de bikinisiyle gündeme bomba gibi düştü         
00:12
Arap spiker aşka geldi! Tribündeki güzel seyirciyi görünce maçı bırakıp serenat yaptı Arap spiker aşka geldi! Tribündeki güzel seyirciyi görünce maçı bırakıp serenat yaptı         
23:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2021 15:01:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika! Adalet Bakanı Gül'den "10 bin dolar alan siyasetçi" gündemiyle ilgili açıklama: Yargının görevi iddiaların üstüne gitmektir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement