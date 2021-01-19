Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı görevine başlayan Gökhan Karaköse'yi ziyaret etti.
Gül, sosyal medya hesabından ziyarete ilişkin yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı görevine başlayan Sayın Gökhan Karaköse'ye hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk. Çalışmalarında başarılar diliyorum."
Kaynak: AA
Son Dakika › Politika › Son dakika: Adalet Bakanı Gül'den Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı görevine başlayan Karaköse'ye ziyaret - Son Dakika