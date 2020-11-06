Adalet Bakanı Gül'den provokatif paylaşım açıklaması: "3 tutuklama olmuştur" - Son Dakika

Adalet Bakanı Gül'den provokatif paylaşım açıklaması: "3 tutuklama olmuştur"

Adalet Bakanı Gül Çorum'da

"Beklentimiz adaletin yerini gecikmeden bulmasıdır"

"Bu konuda tespitler yapılarak 3 tutuklama olmuştur"

"Biz 83 milyon beraber üzülür beraber seviniriz"

ÇORUM - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İzmir depremi sonrasında sosyal medya üzerinden provokatif paylaşımlar yapan kişilerle ilgili, "Bizim acımız varken acımızı suiistimal eden, İzmirimize yönelik, acımıza yönelik suç teşkil eden ifadeler asla kabul edilemez. Hukuk bunun için vardır ve nitekim Cumhuriyet Savcılıklarımız da harekete geçmiştir Türkiye'nin farklı yerlerinde. Bunlardan 3 tane tutuklama olmuştur" dedi.

Bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunmak için geldiği Çorum'da İzmir depreminde yakınlarını kaybeden Yücel ailesi ile görüşen Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, ardından Vali Mustafa Çiftçi'yi ziyaret etti. Burada kent hakkında bilgiler alan Bakan Gül, daha sonra Çorum Belediye Belediye Başkanı Aşkın'a da ziyarette bulundu.

"Biz 83 milyon beraber üzülür beraber seviniriz"

Çorum Adalet Sarayı ziyareti sonrasında gündeme dair açıklamalarda bulunan Bakan Gül, "Bugün İzmir depreminde hayatını kaybeden yakınları iki personelimize taziyede bulunmak üzere geldik. İki personelimiz İzmir Adliyesinde zabıt katibi olarak görev yapıyorlar. Onların annesi, çocukları ve yeğenleri maalesef depremde enkaz altında kaldı ve hayatlarını kaybettiler. Biz de bugün Çorum'a taziyede bulunmak üzere geldik. Tekrar milletimizin başı sağ olsun. Rabbim bir daha böyle acılar yaşatmasın. 83 milyon gözyaşımız ile sevincimiz ile birdir. Üzüntümüzle kederimizle neşemizle birdir. Biz 83 milyon beraber üzülür beraber seviniriz. Yaralarımızı da devlet ve millet olarak beraber sararız el ele. Yine devlet ve millet olarak el ele kenetlenerek acılarımızı yine sarmanın zamanındayız. Rabbim bir daha böyle acılar yaşatmasın. Bir daha böyle afetlerle ülkemizi, milletimizi üzüntüye boğacak hadiseler yaşatmasın Rabbim. Ders almayı da hepimize nasip eylesin. Gerekli ve işlemlerin yapılması da elbette ortak sorumluluğumuz. Milletimizin başı sağ olsun" dedi.

"Bu konuda tespitler yapılarak 3 tutuklama olmuştur"

İzmir'de yaşanan deprem sonrasında sosyal medya üzerinde provoke edici paylaşım yapanların belirlendiğini kaydeden Gül, "Bizim acımız varken acımızı suiistimal eden, İzmirimize yönelik, acımıza yönelik suç teşkil eden ifadeler asla kabul edilemez. Hukuk bunun için vardır ve nitekim Cumhuriyet Savcılıklarımız da harekete geçmiştir Türkiye'nin farklı yerlerinde. Bu konuda tespitler yapılmıştır kolluk marifetiyle ve gerekli hukuki süreçler başlamıştır. Bildiğiniz gibi bunlardan 3 tane tutuklama olmuştur. Süreç yargı mercileri tarafından takip edilmektedir. Kimsenin bir şehre veya kişilere hakaret etme hakkı yoktur. Adalet bunun için vardır. Beklentimiz bu konuda hak ettiği cezayı almasıdır. Onu da yapacak olan yargı mercileridir. Bizler de takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Beklentimiz adaletin yerini gecikmeden bulmasıdır"

Deprem sonrasında sorumlularla ilgili gelişmeleri takip ettiklerini aktaran Bakan Gül şunları dile getirdi:

"Bir diğer konu da depremle ilgili sorumluluğu bulunanlarla alakalı biliyorsunuz İzmir Cumhuriyet Başsavcılığımız bir soruşturma başlattı. Bu konudaki gelişmeleri de kamuoyu ile paylaşıyor. Yine bu süreç de yargı mercileri tarafından deliller tespit edilerek bağımsız bir mecrada işlemektedir, takip edilmektedir. Milletimiz olarak hepimizin beklentisi de adaletin yerini gecikmeden yerini bulmasıdır. Dolayısıyla yargı mensuplarımız da yapmış oldukları bu çalışmaları tüm kamuoyu olarak bizler de takip ediyoruz."

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün, AK Parti Çorum İl Başkanlığını ziyaret ettikten sonra kentten ayrılacağı bildirildi.