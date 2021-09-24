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Son dakika: Adalet Bakanı Gül, Edirne'de adliye personeliyle yemek yedi Açıklaması - Son Dakika

Son dakika: Adalet Bakanı Gül, Edirne'de adliye personeliyle yemek yedi Açıklaması

24.09.2021 15:07
Son dakika: Adalet Bakanı Gül, Edirne'de adliye personeliyle yemek yedi Açıklaması, System.String[]

Son dakika haber: Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Edirne'de adliye personeliyle öğle yemeğinde bir araya geldi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Edirne'de adliye personeliyle öğle yemeğinde bir araya geldi.

Bakan Gül'ü adliyeye gelişinde Edirne Valisi Ekrem Canalp, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çakmak ve adliye personeli karşıladı.

Çakmak, ziyaretinden dolayı Bakan Gül'e teşekkür etti ve Edirnekari tablo takdim etti. Bakan Gül, adliye yemekhanesinde personelle yemek yedi ve onlarla sohbet etti.

Gül, burada yaptığı konuşmada, adliye personeliyle aynı sofrada bir arada bulunmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Adliye çalışanlarının adalet gibi milletin istediği en temel ulvi bir amacı gerçekleştirmek üzere bu görevi yaptıklarını vurgulayan Gül, "Çok ulvi bir meslek, bu adliyenin kapısından giren bir kişi, adliyenin kapısından çıkarken kalemden, mahkemeye, girişten, en üst katına kadar çıktığında 'Allah razı olsun, vicdanen öyle iyi davrandılar, kendi kızım oğlum gibi gördüm' diye bir duyguyla çıkıyorsa, en güzel başarıyı sağlamış oluruz. Adli anlamda, yargısal kararla ilgili verilen kararların da adil olmasıyla vatandaşımızın beklentisi budur." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın desteğiyle adliye çalışanlarına mali anlamda da destek verdiklerini belirten Gül, "Fedakarca çalışan arkadaşlarımıza desteğimizi sürdüreceğiz. Bunları yakından takip edeceğiz. Sözleşmeli arkadaşlarımız da aynı masada. Sözleşmeli, kadrolu bu ayrıma son vererek bu arkadaşlarımızın da kadroya geçeceği bir adli yıl olmasını ümit ediyoruz ve bunun için de çalışacağız. Bu adli yıl daha adalet dolu bir yıl olsun. Sizlere de başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Gül, vatandaşların kararlarda kürsüde hakim ve savcıyı gördüğünü ancak bir mahkemenin yükünü çeken mübaşiri, zabıt katibi, müdürü, adliyenin temel unsuru avukatı ile hakim ve savcının tüm çalışanlarla bir bütün olduğunun altını çizdi.

Türk milleti adına yapılan yargılamaların, adalet hizmetlerinde personelin özverili, fedakarca çalışmasının sonucu oluştuğunu dile getiren Gül, "Bizler her zaman yanınızdayız, sizlere başarılar diliyorum. Yeni adli yılınızı tebrik ediyorum, ailelerinize, çalışma arkadaşlarınıza da selamlarımı iletiyorum. Her zaman maddi ve manevi olarak yanınızda olmaya devam edeceğiz." dedi.

Daha sonra çalışma hayatında 25 yılı dolduran adliye personeline başarı belgesi veren Gül, Edirne Barosu'na da ziyarette bulundu.

İlçelerdeki adliye ihtiyacına yönelik çalışmalar nedeniyle teşekkürlerini sunan Baro Başkanı Tacettin Sivrikaya, ziyaretin anısına Bakan Gül'e Edirne Sarayı yapılarından Adalet Kasrı'nın maketini armağan etti.

Son dakika: Adalet Bakanı Gül, Edirne'de adliye personeliyle yemek yedi Açıklaması
Son dakika: Adalet Bakanı Gül, Edirne'de adliye personeliyle yemek yedi Açıklaması
Son dakika: Adalet Bakanı Gül, Edirne'de adliye personeliyle yemek yedi Açıklaması
Son dakika: Adalet Bakanı Gül, Edirne'de adliye personeliyle yemek yedi Açıklaması
Son dakika: Adalet Bakanı Gül, Edirne'de adliye personeliyle yemek yedi Açıklaması

Adalet Bakanı, Ekrem Canalp, Adalet, Edirne, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: Adalet Bakanı Gül, Edirne'de adliye personeliyle yemek yedi Açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika: Adalet Bakanı Gül, Edirne'de adliye personeliyle yemek yedi Açıklaması - Son Dakika
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