Son dakika! Adalet Bakanı Gül, Gaziantep'te gazetecilerin sorularını yanıtladı Açıklaması - Son Dakika

Son dakika! Adalet Bakanı Gül, Gaziantep'te gazetecilerin sorularını yanıtladı Açıklaması

22.01.2021 11:47
Son dakika! Adalet Bakanı Gül, Gaziantep'te gazetecilerin sorularını yanıtladı Açıklaması, System.String[]

Son dakika politika haberi... Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Anayasa Mahkemesinin (AYM) eski CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'na ilişkin yeniden "hak ihlali" kararıyla ilgili, "Anayasa Mahkemesinin verdiği kararlar bağlayıcıdır.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Anayasa Mahkemesinin (AYM) eski CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'na ilişkin yeniden "hak ihlali" kararıyla ilgili, "Anayasa Mahkemesinin verdiği kararlar bağlayıcıdır. Elbette Anayasa Mahkemesi kararlarının hepsine katılmadığımız, kabul etmediğimiz bu süreç de dahil, gerekçeli karar açıklandığında da söylenecek çok şey vardır. Tartışılacak, kabul edilmeyecek ama bu uygulanmayacak anlamına gelmez. Kararlar uygulanmak için vardır." dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile Gaziantep Valisi Davut Gül'ü ziyaret eden Bakan Gül, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bakan Gül, gazetecilerin AYM'nin eski CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'na ilişkin yeniden "hak ihlali" kararı vermesiyle ilgili sorusuna, şu yanıtı verdi:

"Anayasa Mahkemesinin verdiği kararlar bildiğiniz gibi bağlayıcıdır. Anayasa hükmü de bunu gerekmektedir. Anayasa Mahkemesi kararlarının bağlayıcılığı anayasanın bağlayıcılığından kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla hukuk güvenliği, hukukun üstünlüğü anlamında olması gereken Anayasa Mahkemesi kararlarının uygulanmasıdır. Anayasa Mahkemesi kararları idareyi, bütün kurumların gerçek ve tüzel kişileri, mahkemeleri bağlar, esas itibarıyla hukukun bu anlamda uygulandığı yerlerde, mahkemelerde de anayasa kararlarına uyulması da hukukun bir gereğidir. Elbette Anayasa Mahkemesi kararlarının hepsine katılmadığımız, kabul etmediğimiz bu süreçte de dahil, gerekçeli karar açıklandığında da söylenecek çok şey vardır. Tartışılacak, kabul edilmeyecek. Ama bu uygulanmayacak anlamına gelmez. Kararlar uygulanmak için vardır. Hukuk devletinde de kurallar ve hukukun emrettiği hükümler geçerlidir. Dolayısıyla hukuk neyi emrediyorsa anayasa neyi emrediyorsa Anayasa Mahkemesi kararları çerçevesinde olması gereken budur ve kararların da uygulanması gerekir."

Adalet figürünün gözünün bağlı olduğunu anımsatan Bakan Gül, kimsenin bağlı olan gözü açmaya çalışmasına müsaade edilmeyeceğini ifade ederek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Adalet başta kendi mekanizması itibariyle de gözünü açmadan taraflara ulaşmadan hak neyse, hukuk neyse, adalet neyse onun yerine getirilmesi milletimizin beklentisidir, hukukun gereğidir. Dolayısıyla olacak olan hukukun emrettiği şeydir o da Anayasa Mahkemesinin kararlarının bağlayıcılığıdır ve hukukun uygulanması, üstünlüğü, hukuk güvenliğidir. Anayasanın amir hükmü de budur, hep birlikte göreceğiz elbette kararlar eleştirilir, tartışılır, değerlendirilir, katılmayız ama uygulama hukukun gereği, bir emridir."

Soylu'nun annesine yönelik hakaret

Bakan Gül, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, sosyal medyada annesiyle fotoğrafının altına hakaret içerikli paylaşımda bulunan kişinin serbest bırakılmasına ilişkin bir soru üzerine de şu yanıtı verdi:

"Kadınların onuru, haysiyeti her şeyin üstündedir. Hele ki annelerimiz, başımızın tacıdır. Cennet annelerin ayağının altına serilmiştir. Anneler, elleri, ayakları öpülesi en kıymetli varlıklardır. İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'nun çok muhterem validelerine yapılan bu hayasız saldırıları gerçekleştirenleri kınıyorum. Bu alçak, insanlık dışı ifadeleri kullanan kişinin de hukuk önünde hak ettiği en ağır cezayı bulacağına inanıyorum. Hukukun, yargının bu anlamda hak ettiği cezayı vereceğine inancımız tamdır. Sayın Bakanımızın muhterem validelerine de acil şifalar diliyorum. Hiç kimsenin annesine, eşine, çocuklarına, ailesine küfür etme, kötü söz söyleme hakkı yoktur. Bu konuda aile bizim en kutsalımızdır, kadınlar onurumuzdur. Nerede olursa olsun insan, onuruyla yaşar. Kimin, eşi, annesi, çocuğu olursa olsun en ağır şekilde kınama, bu tür yakışıksız ifadeleri engellemek hepimizin görevidir."

Bu noktada kanunların insanların ihtiyaçlarına göre çıkarılacağını aktaran Gül, "Elbette bunlarla ilgili değerlendirmeler yapılacaktır. Bu tür cezaları artırıcı, kişilik onurunu zedelemeyi engelleyecek ne gibi tedbirler alınması gerekiyorsa bunların konuşulması tabidir. Bu ihtiyaçların konuşulması gereken yer de kanun yapımı da parlamentodur. Yargı dağıtımı mahkemededir, sosyal medyada değil. O mecralarda gerektiği gibi konuşulup kararlar alınır. Bu noktada üzüldüğümüz konuları inşallah bir daha yaşamayız." ifadelerini kullandı.

Bakan Gül, Yavuz Bahadıroğlu mahlasıyla bilinen tarihçi ve yazar Niyazi Birinci'nin ölümüyle ilgili üzüntüsünü de dile getirerek Allah'tan rahmet diledi.

Bakanların temaslarından notlar

Bakanlar Gül ve Karaismailoğlu, Gaziantep ziyaretleri sırasında genişletme çalışmaları devam eden Gaziantep Havalimanında incelemelerde bulundu.

Gül ve Karaismailoğlu daha sonra Gaziantep Valiliğine geçerek Vali Davut Gül'den çalışmalar hakkında brifing aldı.

Cumhuriyet Halk Partisi, Enis Berberoğlu, Adalet Bakanı, Gaziantep, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Son dakika! Adalet Bakanı Gül, Gaziantep'te gazetecilerin sorularını yanıtladı Açıklaması - Son Dakika


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