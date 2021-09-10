Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Kadınlarımızın, annelerimizin, bacılarımızın Nene Hatunların, Milli Mücadele'nin sembolü olan kadınlarımızın taşıdığı kıyafet üzerinden milletimizin değerlerine hakaret edilmesine asla müsamaha gösteremeyiz. Bugün sergilenmek istenen mizansen tarihin temsili değildir, bu toplumun gerçekliği değildir." dedi.

Gül, Hukukçular Derneği tarafından bir otelde düzenlenen Adli Yıl Açılış Programı'nda yaptığı konuşmada, adaletin en adil ve makul sürede gerçekleşeceği bir yıl olması dileğinde bulundu.

Hukuk ve demokrasi arayışına, toplumun her kesiminde katılımcı bir anlayışla sivil toplum kuruluşlarının değerli katkılar sunduğunu dile getiren Gül, "Mülkün temeli adalet, adaletin temeli de savunmadır, savunmanın can damarı da avukatlardır. Avukatlar adil yargılama hakkının sigortasıdır, teminatıdır." diye konuştu.

Bakan Gül, avukatlar olmadan hakların eşit bir şekilde kullanılamayacağını belirterek, avukatların aynı zamanda vatandaşların adalete erişiminde de köprü görevi gördüğünü kaydetti. Gül, "Uzlaştırma görevlerinde yalnızca hukukçulara münhasıran bu görevin verilmesi gerektiğine inanıyoruz ve bu konudaki çalışmamızı önümüzdeki dönem sürdüreceğiz. Uzlaştırmayı yalnızca avukatlar yapsın istiyoruz." ifadesini kullandı.

"Yargı ele geçirilecek bir merci değildir"

Konuşmasında Yargı Reformu Strateji Belgesi ve İnsan Hakları Eylem Planı'na değinen Gül, buna göre 256 faaliyetten 133'ünün gerçekleştiğini bildirdi.

Faaliyetleri hayata geçirmeye devam edeceklerini kaydeden Gül, "Hedefimiz 2023 yılına kadar güven veren ve erişilebilir bir adalet sistemini egemen kılmak. Çabamız bu." açıklamasında bulundu.

Yargıdaki reformları toplumun her kesimiyle masaya oturarak yaptıklarını anımsatan Gül, "Yargı ele geçirilecek bir merci değildir, yargı asla ama asla el uzatılmaması gereken, hepimizin ortak değeridir. Bunu koruyarak yolumuza devam etmemiz gerektiğine inanıyoruz." görüşünü paylaştı.

Hukuk mesleklerinde giriş sınavı geleceğini ve meslekte kalitenin daha da artacağını vurgulayan Gül, hukuk fakültesine giriş için üniversite sınavında sıralamanın 200 binden 125 bine düştüğünü, gelecek yıl da 100 bine düşeceğini, bunun bir reform olduğunu söyledi.

Avukatlık hizmetlerinde KDV indirimi yapılacak

Avukatlara yeşil pasaport verilmesi, e-duruşma uygulaması, yargıda hedef süre ve celse uygulamalarına da değinen Bakan Gül, adalete erişim konusunda kolaylaştırıcı adımlar attıklarını dile getirdi.

Bazı avukatlık hizmetlerinde Katma Değer Vergisi'nin (KDV) yüzde 18'den yüzde 8'e indirildiğini hatırlatan Gül, "Önümüzdeki dönemde adli yıl süreci içerisinde tüm avukatlık hizmetlerindeki KDV oranının yüzde 18'den daha aşağıya indirilmesini de takip edeceğiz, inşallah gerçekleştireceğiz." dedi.

Adalet Bakanı Gül, savunma hakkının güçlendirilmesine yönelik hedeflerin de bu dönemde hayata geçirileceğini kaydederek, "Temel yaklaşımımız vatandaşımızın memnuniyetini arttırmak, vatandaşımızın 'adalet tecelli etti' duygusunu tesis etmek, temin etmek. Bunu da sağlamak için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz." sözlerini sarf etti.

Kamu avukatlarının özlük hakları ve CMK ödemeleri

Kamu avukatlarının özlük haklarına da dikkati çeken Gül, bu konudaki iyileştirmeleri takip edeceklerini aktardı.

Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) kapsamındaki avukatlık ücretlerinin ödemelerinde önemli artışlar yapıldığını belirten Gül, "Bu yılın başından itibaren ödediğimiz miktar 339 milyon 914 bin, yıl sonuna kadar yaklaşık 550 milyon lira, avukatlarımıza ödeme yapılacak." diye konuştu.

Bakan Gül, stajyer avukatların da desteklenmesi konusunu yakından takip ettiklerini söyledi.

Yargı alanındaki reformların TBMM'deki yasal çalışmalarına destek veren Cumhur İttifakı'ndaki AK Parti ve MHP'ye teşekkür eden Gül, "Önümüzdeki dönemde Meclis açıldığında da yargı paketleriyle tüm bu hedeflerin hayata geçmesinin, ortak aklın izinin sürülmesinin takipçisi olacağız." ifadesini kullandı.

Ankara'ya yapılacak yeni adliyenin temelleri yıl sonundan önce atılacak

Ankara'da 6-7 ayrı adliyede hizmet verildiğini anımsatan Gül, konuyla ilgili proje çalışmalarının sürdüğünü ve bitme aşamasına geldiğini kaydetti.

Yıl sonuna kadar yeni adliyenin temelinin atılacağını aktaran Gül, "Mevcut Sıhhiye Adliyesi'nin sekiz katı büyüklüğünde, Ankara'daki tüm adliyelerin dört katı büyüklüğünde olacak şekilde Yenimahalle'de Ankara Adliyesi'nin inşallah temelini yıl sonuna varmadan atmış olacağız. Çok büyük bir proje, Türkiye'nin en büyük adliyesi olacak." dedi.

Gül, İstanbul'da Küçükçekmece'de adliye binasının da kullanıma hazır hale geldiğini, Büyükçekmece'de bir adliye ihtiyacı olduğunu, bu konuda da çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

"Milletimizin değerlerine hakaret edilmesine asla müsamaha gösteremeyiz"

Cumhuriyetin yüzüncü yılına girerken Türkiye'nin daha güçlü bir şekilde ilerlemiş olacağına inandığını vurgulayan Gül, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte hak ve özgürlüklerin daha iyi noktaya ulaşması için çalışmaları sürdüreceklerini belirtti.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizler, neye inanırsa inansın, hangi düşünceye inanırsa inansın, bu ülkede yaşayan herkesin birinci sınıf vatandaş olduğu inancıyla herkesi kuşatan anlayış ve siyaset tarzımızla hizmet ve eser koymaya, milletimizin birliğini, beraberliğini arttırmaya devam edeceğiz.

Bizler yargı reformu derken, insan hakları eylem planı derken, çağ dışı zihniyetin çok az da, cılız da olsa diri olduğunu görmek, hortlatılmaya çalışıldığını görmek bizleri gerçekten üzmektedir. Kadınlarımızın, annelerimizin, bacılarımızın Nene Hatunların, Milli Mücadele'nin sembolü olan kadınlarımızın taşıdığı kıyafet üzerinden milletimizin değerlerine hakaret edilmesine asla müsamaha gösteremeyiz. Bugün sergilenmek istenen mizansen, tarihin temsili değildir, bu toplumun gerçekliği değildir. Olsa olsa İstiklal Mücadelesi'nin ruhunu, milletimizin değerlerini, temel hak ve özgürlükleri kavrayamayan tek parti zihniyetinin, çağ dışı anlayışının günümüze yansımasıdır. Bunlar insanı kavrayamamış, Türkiye'yi anlayamamış, tanıyamamış, tarihi bilmemiş, kadın hakları reformunu ise hiç idrak edememişlerdir. Bu zihniyet, milletin karşısında işte bu yüzden bir hiçtir, bu yüzden de kaybetmeye mahkumdur. Milletimiz, insanımız bu ilkel zihniyeti ayaklarının altına aldığını her zaman göstermiştir ve bundan sonra da asla ama asla prim vermeyecektir."

Programa, Bakan Gül'ün yanı sıra Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç ile hakimler, savcılar ve avukatlar katıldı.