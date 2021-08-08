Adalet Bakanı Gül, Milas'ta yanan alanlarda incelemelerde bulundu - Son Dakika

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Muğla'nın Milas ilçesinde yanan alanlarda inceleme yaptı.
Bakan Gül, Marmaris ilçesindeki incelemelerinin ardından Milas Kriz Koordinasyon Merkezi'ne geçerek görevlilerden yangınla ilgili bilgi aldı.
Gökbel ile Bozalan mahallelerini de ziyaret eden Gül, yanan ve soğutma çalışmaları yapılan alanlarda incelemelerde bulundu.
Gül, bölgede yaşayan vatandaşlarla bir süre sohbet etti, yetkililerle görüştü.
Kaynak: AA
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