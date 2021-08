ORMAN YANGINLARIYLA MÜCADELE EDERKEN YARALANAN CEKUT ÜYELERİ YANGIN BÖLGESİNİ TERK ETMEDİ - Son Dakika

ORMAN YANGINLARIYLA MÜCADELE EDERKEN YARALANAN CEKUT ÜYELERİ YANGIN BÖLGESİNİ TERK ETMEDİ

BAKAN GÜL: ARKADAŞLARIMIZLA GURUR DUYUYORUZ

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde yangın söndürme çalışmaları sırasında yaranmalarına rağmen, bölgede kalıp çalışmalara devam etmek isteyen CEKUT gönüllüsü personele geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Çalışmalara kaldıkları yerden devam etmek istemeleri bizi duygulandırdı. Arkadaşlarımızla gurur duyuyoruz" dedi.

Köyceğiz'de görevli olan Maltepe CEKUT ekibi, dün akşam 20. 00'da araçlarından ekipmanların boşaltırken, yanlarında bulunan Mersin İtfaiyesinin yangın hortum rekoru patladı. Patlama sonrasını yaralanan 4 CEKUT gönüllüsü Köyceğiz Devlet Hastanesinde tedaviye alındı. İki personel ayakta tedavi olurken, ayağından yaralanan ekip lideri Can Murat Bostan ve elinden yaralanan Selman Sungun'un tedavileri bir süre daha devam etti. Hastaneden ayrıldıktan sonra Bostan ve Sungun'a İstanbul'a dönebilecekleri iletildi. Ancak her iki personel de yangınla mücadele sürecine destek olmak istediklerini, şu an için görev yerlerinden ayrılmak istemediklerini söyleyerek, yangın bölgesinde kaldı.

Adalet Bakanı Gül, sosyal medya hesabından yaralanan personellere geçmiş olsun dileklerini iletirken şu paylaşımda bulundu:

"Köyceğiz'deki yangın söndürme çalışmalarında yaralanan CEKUT personelimiz Can Murat Bostan ve Selman Sungun ile görüştüm. Durumları iyi. Çalışmalara devam etmek istemeleri bizi duygulandırdı. Arkadaşlarımızla gurur duyuyor, tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum"

CEKUT, 6 EKİP 109 PERSONELLE YANGIN BÖLGESİNDE

Özel eğitim alan gönüllü CTE personelinden oluşan CEKUT ekipleri, tüm Türkiye'nin tek yürek olup kenetlendiği orman yangınlarıyla mücadelede çalışmalarını sürdürüyor. Silivri CEKUT ekibinden 21, Aliağa CEKUT ekibinden 20, Maltepe CEKUT ekibinden 19 personel olmak üzere 60 CEKUT gönüllüsü Muğla'da görev alırken, Adana CEKUT ekibinden 17, Afyonkarahisar CEKUT ekibinden 15, Sincan CEKUT ekibinden 17 olmak üzere 49 personel de Antalya'nın Manavgat ilçesinde devam eden orman yangınlarına müdahale ediyor. Yangın bölgesinde CEKUT, 6 ekipten oluşan 109 personel yangınla mücadelede ve bölge halkının yaralarının sarılmasında aktif rol alıyor.