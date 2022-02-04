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Son dakika: Adalet Bakanlığı'na 12 bin 933 personel alınacak - Son Dakika

Son dakika: Adalet Bakanlığı'na 12 bin 933 personel alınacak

04.02.2022 15:24
Son dakika: Adalet Bakanlığı'na 12 bin 933 personel alınacak

Son dakika haberlerine göre ADALET Bakanı Bekir Bozdağ, 2022'de bakanlığa 12 bin 933 personel alımı yapılacağını duyurdu.

ADALET Bakanı Bekir Bozdağ, 2022'de bakanlığa 12 bin 933 personel alımı yapılacağını duyurdu.

Bakan Bozdağ, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, " Adalet Bakanlığı'na 2022 yılında 12 bin 933 personel alımı yapılacaktır. Yasal izinler alındıktan sonra ilana çıkılacaktır. Alım sürecini hızlandırmak için konuyu bizzat takip ediyorum" dedi.Bekir Bozdağ'ın paylaşımına göre, Personel Genel Müdürlüğü'ne 6 bin 683, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'ne 5 bin 563, İcra İşleri Dairesi Başkanlığı'na 500, Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'na 187 sözleşmeli personel alınacak.


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Adalet Bakanlığı, Bekir Bozdağ, Twitter, Adalet, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika: Adalet Bakanlığı'na 12 bin 933 personel alınacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika: Adalet Bakanlığı'na 12 bin 933 personel alınacak - Son Dakika
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