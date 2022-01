Son Dakika! Adalet Bakanlığı'na atanan Bozdağ'dan ilk sözler: Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum - Son Dakika

Resmi Gazete'de bu gece yayımlanan kararın ardından Adalet Bakanlığı'ndan affını isteyen Abdulhamit Gül'ün yerine eski Bakan Bekir Bozdağ atandı. Ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanı Sait Erdal Dinçer'i görevden aldı, yerine ise Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkan Yardımcısı Erhan Çetinkaya atandı.

BEKİR BOZDAĞ'DAN İLK YORUM

Gül'ün yerine Adalet Bakanlığı görevine getirilen Bekir Bozdağ da sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. 2015- 2017 yılları arasında da Adalet Bakanlığı görevini üstlenen Bozdağ, "Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanı görevini şahsıma emanet eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a takdir/tensipleri için şükranlarımı sunuyorum. Adalet Bakanımız Abdulhamit Gül kardeşime hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Allah yardımcımız olsun" diye konuştu.





ABDULHAMİT GÜL'DEN TEBRİK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında birtakım atama kararı yayımlandı. Buna göre, görevden affını isteyen ve talebi kabul edilen Abdulhamit Gül'den boşalan Adalet Bakanlığına Bekir Bozdağ getirildi. Atama, Anayasa'nın 104 ve 106'ncı maddeleri gereğince yapıldı.

Atama sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yapan Abdulhamit Gül, "Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle 19 Temmuz 2017 tarihinden beri sürdürdüğüm Adalet Bakanlığı görevinden ayrılmış bulunuyorum. Kendilerine görevden af talebimi kabulleri için şükranlarımı arz ediyor, yeni Adalet Bakanımız Sayın Bekir Bozdağ'a başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

EMEKLERİNDEN DOLAYI TEŞEKKÜR EDİLDİ

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada eski Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'e hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle Adalet Bakanlığı görevine atanan Sayın Bekir Bozdağ'ı tebrik ediyor, yeni görevinde başarılar diliyorum. Görevi devreden Sayın Abdulhamit Gül bakanımıza bugüne kadarki hizmetleri dolayısıyla teşekkür ediyorum" dedi.

BEKİR BOZDAĞ KİMDİR?

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 1 Nisan 1965'te Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde doğdu. Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun olan Bozdağ, yüksek lisansını Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dinler Tarihi Anabilim Dalında tamamladı, ayrıca Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Serbest avukat olarak çalışan Bozdağ, 1999 yılında Fazilet Partisi Akdağmadeni Belediye Başkan Adayı oldu, Fazilet Partisi Yozgat Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcılığı (1999-2001) görevinde bulundu.

Bozdağ, AK Parti Yozgat kurucu il yönetiminde Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcılığı (2001-2002), AK Parti Teşkilat Başkanlığında değişik illerde İl Koordinatörlüğü ve Bölge Koordinatörlüğü (2002-2007), AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyeliği, AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı (2015) görevlerinde bulundu ve 22, 23, 24, 26 ve 27. yasama dönemlerinde Yozgat Milletvekili seçildi.

22. Yasama Dönemi'nde TBMM Adalet Komisyonu Üyeliği (2002-2007), 23. Yasama Dönemi'nde AK Parti TBMM Grup Başkanvekilliği (2007-2011) yapan Bozdağ, 61. Hükümet'te Başbakan Yardımcısı, 61, 62, 64 ve 65. hükümetlerde Adalet Bakanı, 65. Hükümet'te Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü görevlerinde bulundu, 27. Yasama Dönemi'nde Anayasa Komisyonu Başkanlığına seçildi.

ABDULHAMİT GÜL KİMDİR?

Abdulhamit Gül 1977 yılında Gaziantep'in Nizip ilçesinde dünyaya geldi. İlköğrenimini Cumhuriyet İlkokulu'nda, lise eğitimini ise Nizip ve Oğuzeli İmam Hatip Liselerinde tamamlayarak Yükseköğrenimi için Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne gitti. Siyasi hayatına sırasıyla Refah ve Fazilet Partisi Ankara İl Gençlik Kolları Yönetim Kurulu üyesi olarak başlamış ve 2003-2010 yılları arasında Saadet Partisi'nin Genel İdare Kurulu üyeliğinde bulunmuştur. 2010 ve 2012 yıllarında da Has Parti Genel İdare Kurulu üyeliği ve Ankara İl Başkanlığı görevlerinde yer aldı. Kolları Yönetim Kurulu üyesi olarak başladı. 2003-2010 tarihlerinde Saadet Partisi Genel İdare Kurulu üyeliği görevlerini yürüttü. 2010-2012 yıllarında Has Parti Genel İdare Kurulu Üyeliği ve Ankara İl Başkanlığı görevlerinde bulundu. AK Parti 4. Olağan Kongresi'nde MKYK üyesi seçildi. Gül, Seçim İşleri Başkan Yardımcılığı ve Yerel Yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı da yapmıştır. 7 Haziran'daki milletvekili genel seçimlerinde 25. Dönem Gaziantep Milletvekili seçildi. Yine AK Parti 5. Olağan Büyük Kongresi'nde MKYK üyeliğine seçildi. 13 Eylül 2015'de AK Parti Genel Sekreteri olan Abdulhamit Gül, 1 Kasım 2015 tarihinde yapılan milletvekili genel seçimlerinde tekrar 26. Dönem Gaziantep Milletvekili seçildi.