Son dakika: Adalet Bakanlığı Sözcüsü Çekin'den 'Thodex' ve 'Vebitcoin' açıklaması - Son Dakika

Son dakika: Adalet Bakanlığı Sözcüsü Çekin'den 'Thodex' ve 'Vebitcoin' açıklaması

30.04.2021 12:57
Son dakika: Adalet Bakanlığı Sözcüsü Çekin'den 'Thodex' ve 'Vebitcoin' açıklaması, System.String[]

Son dakika gelişmesine göre ADALET Bakanlığı Sözcüsü Ertuğrul Çekin, Türkiye merkezli kripto para borsası Thodex ve Vebitcoin soruşturmasında toplam 10 kişinin tutuklandığını açıkladı.

ADALET Bakanlığı Sözcüsü Ertuğrul Çekin, Türkiye merkezli kripto para borsası Thodex ve Vebitcoin soruşturmasında toplam 10 kişinin tutuklandığını açıkladı.

Bakanlık Sözcüsü Çekin, Dikmen Hakim Evi'nde basın toplantısı düzenledi. Bugün Resmi Gazete'de yayımlanan İnsan Hakları Eylem Planı hakkında bilgi veren Çekin, Yargı Reformu Stratejisinde yer alan başlıklardan biri olan ve insan hakları alanında temel politikalarını ayrıntılarını içeren Eylem Planının 2 Mart 2021'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuna duyurulduğunu anımsattı.

Bakanlık olarak İnsan Hakları Eylem Planının Uygulama Takvimini hazırladıklarını kaydeden Çekin, "Nihai amacı yeni ve sivil bir anayasa olan Eylem Planı 11 temel ilke altında; 9 amaç, 50 hedef ve 393 faaliyeti içermektedir. Söz konusu amaç ve hedefler doğrultusunda planlanan faaliyetler iki yıllık bir uygulama sürecinde birer birer hayata geçirilecektir. Eylem Planı'nda yer alan her bir faaliyet için, kısa, orta ve uzun süreli vadeler belirlenmiştir. Ayrıca niteliği gereği bazı faaliyetler açısından sürekli bir takvim öngörülmüştür. 285 adet süreli faaliyetin 6'sının 1 ay içerisinde, 40'ının 3 ay içerisinde, 84'ünün 6 ay içerisinde, 131'inin 1 yıl içerisinde tamamlanması planlanmaktadır. Bu suretle Eylem Planın da öngörülen süreli faaliyetlerin yüzde 90'nından fazlası 1 yıl içerisinde uygulamaya geçirilecektir" dedi.'ÇOCUK HÜKÜMLÜLERE AİLE GÖRÜŞMESİ İMKANI GETİRİLİYOR'Bir ay içinde gerçekleştirilmesi öngörülen değişiklikleri sıralayan Çekin, "Kapalı ceza infaz kurumlarındaki çocukların ziyaretçileri ile tüm görüşmeleri 'açık görüş' şeklinde yapılması. Çocuk hükümlülere 'aile görüşü' imkanının getirilmesi. Engelli hükümlü/tutukluların ziyaretlerini bir refakatçi eşliğinde ya da açık görüş şeklinde yapabilme imkanının tanınması. Hükümlü/tutuklu anneleriyle birlikte kalan 0-6 yaş grubu çocukların, yakınlarına ve annesine açık görüş sırasında tesliminin sağlanması" diye konuştu.'HİZMETLER DEVAM EDECEK'Bakanlık Sözcüsü Çekin, tam kapanma sürecinde mahkemeler tarafından acil ve zorunlu haller dışında duruşma, keşif ve diğer adli işlemlerin ertelenmesi kararı verilebileceğini belirterek, "Bununla amaçlanan, adli iş ve işlemlerin, kişiler için mağduriyet doğurmayacak bir şekilde minimum düzeye indirilmesidir. Ayrıca hizmetlerin aksamaması için adliyelerde yeterli personel bulundurulması hususu teşkilatımıza duyurulmuştur. İcra ve İflas hizmetlerinin de, hak kaybına yol açmayacak şekilde asgari personelle yürütülmesi konusunda Cumhuriyet Başsavcılıklarına duyuru yapılmıştır. Yargı teşkilatı tarafından verilen hizmetler devam edecektir. Bu aşamada yargısal sürelerin durdurulması yönünde bir düzenleme öngörülmemiştir. Bu nedenlerle sokağa çıkma yasağından muaf tutulan kişiler arasında zorunlu adli iş ve işlemler yönünden avukat ve taraflar da sayılmıştır" ifadesini kullandı.'HUKUK MAHKEMESİ KARARLARIN YÜZDE 51'İ KARAR BAĞLANMIŞTIR'Yargı teşkilatının salgın döneminde fedakarca görevini ifa ettiğinin altını çizen Çekin, şöyle konuştu: "Cumhuriyet Başsavcılıklarımız tarafından 2020 yılında 4 milyon 769 bin 40 soruşturma dosyasına bakılmış olup bunların yüzde 64'ü hakkında karar verilmiştir. Geçtiğimiz süreçte lekelenmeme hakkının daha etkin korunması için bir düzenleme yapılmıştı. Bu düzenleme ile savcılarımıza soruşturma yapılmasına yer olmadığına dair karar verme imkanı verilmişti. Savcılıklarımız bu müesseseyi de etkin biçimde işlettiler. Bu kapsamda 141 bin 986 dosyada karar verilmiştir. Ceza mahkemelerimiz de 2020 yılında baktığı 2 milyon 833 bin 473 dosyanın yüzde 48'inde karar vermiştir. Hukuk mahkemelerinde ise 3 milyon 630 bin 666 dosyanın yüzde 51'i karara bağlanmıştır. Bu rakamlardan da anlaşılacağı üzere, yargı teşkilatımız faaliyetlerini salgın koşullarına rağmen özveriyle yerine getirmiştir"2 SORUŞTURMADA 10 KİŞİ TUTUKLANDI

Bakanlık Sözcüsü Çekin, Thodex ile Vebitcoin adı verilen kripto para borsalarında gerçekleşen ve çok sayıda vatandaşın mağduriyetine yol açan adli olaylarla ilgili, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ve Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca derhal soruşturma başlatıldığını kaydetti. Thodex'in sahibi Faruk Fatih Özer hakkında Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldığını ve kırmızı bültenle arandığını anımsatan Çekin, "Aynı soruşturma kapsamında dün itibariyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğinin kararı ile 6 şüpheli tutuklanmıştır" dedi. Vebitcoin soruşturmasının ise Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca sürdürüldüğünü hatırlatan  Çekin, soruşturma kapsamında 4 şüphelinin nitelikli dolandırıcılık suçundan tutuklandığını aktardı.


- Ankara
Son dakika: Adalet Bakanlığı Sözcüsü Çekin'den 'Thodex' ve 'Vebitcoin' açıklaması
Son dakika: Adalet Bakanlığı Sözcüsü Çekin'den 'Thodex' ve 'Vebitcoin' açıklaması

Türkiye, Kripto, Adalet, Thodex, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika: Adalet Bakanlığı Sözcüsü Çekin'den 'Thodex' ve 'Vebitcoin' açıklaması - Son Dakika


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