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Son Dakika | Adam öldürmekten 46 yıl 11 ay hapis cezası aldı - Son Dakika

Son Dakika | Adam öldürmekten 46 yıl 11 ay hapis cezası aldı

15.12.2021 09:51
Son Dakika | Adam öldürmekten 46 yıl 11 ay hapis cezası aldı

Son dakika haberler... Adana'da bir kişiyi öldürmekten 46 yıl 11 ay hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı.

Adana'da bir kişiyi öldürmekten 46 yıl 11 ay hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre olay, 24 Temmuz 2016'da merkez Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesinde bir müstakil evde meydana geldi. İşlediği bir suçtan dolayı kaldığı cezaevinden tahliye olan Eyyüp İpek (31), iddiaya göre uyuşturucu madde alışverişi için Mehmet Rençber (32) ile buluştu. Pazarlık yapan iki kişi, bir süre sonra tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Rençber, evde bulunan pompalı tüfekle Eyyüp İpek'i göğsünden vurdu. İpek kanlar içerisinde yere yığılırken, Rençber ise olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlileri, ilk müdahalesini yaptığı İpek'i ambulansla hastaneye götürdü. Hayati tehlike kaydıyla ameliyata alınan İpek, doktorların tüm müdahalelerine karşın kurtarılamadı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olaydan bir gün sonra şüpheli Rençber'i, saklandığı evde yakaladı. Emniyetteki sorgusunda suçlamaları kabul etmeyen Rençber, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 5 yıl tutukluluk süresi içinde cezası onanmayınca tutuksuz yargılanmak üzere cezaevinden tahliye edilen Rençber'in, hakkında verilen 'kasten öldürme' suçundan 46 yıl 11 ay hapis cezası Yargıtayca onandı. Bunun üzerine Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Rençber'in yakalanması için çalışma başlattı. Polis, Akkapı Mahallesi'ndeki adresine yapılan baskında Rençber'i yakaladı. Emniyete götürülen Rençber önce adliyeye, ardından da cezaevine gönderildi. - ADANA

Son Dakika | Adam öldürmekten 46 yıl 11 ay hapis cezası aldı

Uyuşturucu, Seyhan, Polis, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son Dakika | Adam öldürmekten 46 yıl 11 ay hapis cezası aldı - Son Dakika


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