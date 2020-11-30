Son dakika... Adana Basketbol'da 2 oyuncunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerden Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol'da 2 oyuncunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Adana Basketbol Kulübünden yapılan açıklamada, "Semptom gösteren sporcularımıza uygulanan Kovid-19 test sonuçlarına göre 2 sporcumuzun test sonucunun pozitif olduğu tespit edilmiştir. Testte pozitif çıkan sporcularımız ev izolasyonuna alınmış ve tedavisine başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.