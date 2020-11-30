Son dakika... Adana Basketbol'da 2 oyuncunun Kovid-19 testi pozitif çıktı
30.11.2020 22:17
Gelen son dakika haberlerine göre Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerden Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol'da 2 oyuncunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerden Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol'da 2 oyuncunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.
Adana Basketbol Kulübünden yapılan açıklamada, "Semptom gösteren sporcularımıza uygulanan Kovid-19 test sonuçlarına göre 2 sporcumuzun test sonucunun pozitif olduğu tespit edilmiştir. Testte pozitif çıkan sporcularımız ev izolasyonuna alınmış ve tedavisine başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.
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