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Son dakika... Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar koronavirüse yakalandı - Son Dakika

Son dakika... Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar koronavirüse yakalandı

06.02.2022 22:30
Son dakika... Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar koronavirüse yakalandı

Son dakika habere göre ADANA Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, sosyal medya hesabından koronavirüse yakalandığını duyurdu.

ADANA Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, sosyal medya hesabından koronavirüse yakalandığını duyurdu.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, sosyal medya hesabından koronavirüs testinin pozitif olduğunu duyurdu. Başkan Karalar yaptığı paylaşımda, "Hafif belirtiler üzerine yaptırdığım Covid-19 testimin sonucu pozitif çıktı. Genel izolasyon tedbirleri gereğince, bir süre çalışmalarımı evden sürdüreceğim. Lütfen aşı ve hijyen tedbirlerimizi ihmal etmeyelim. Birlikte atlatacağız" ifadelerine yer verdi.


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Zeydan Karalar, Koronavirüs, Karalar, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika... Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar koronavirüse yakalandı - Son Dakika


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