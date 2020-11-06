Son dakika! Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Kovid-19'a yakalandı - Son Dakika

Son dakika! Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Kovid-19'a yakalandı
06.11.2020 19:35
Edinilen son dakika haberine göre Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.
CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Karalar'ın Kovid-19'a yakalandığını belirtti.
Barut, "Zeydan Karalar'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığını üzülerek öğrendik. Sağlık durumu iyi olan Başkanımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. En kısa sürede sağlığına kavuşup aramıza dönmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.
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