Son dakika! Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Kovid-19'a yakalandı - Son Dakika

Son dakika! Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Kovid-19'a yakalandı

06.11.2020 19:35

Edinilen son dakika haberine göre Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Karalar'ın Kovid-19'a yakalandığını belirtti.

Barut, "Zeydan Karalar'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığını üzülerek öğrendik. Sağlık durumu iyi olan Başkanımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. En kısa sürede sağlığına kavuşup aramıza dönmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Son dakika! Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Kovid-19'a yakalandı
Son dakika! Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Kovid-19'a yakalandı
Son dakika! Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Kovid-19'a yakalandı
Son dakika! Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Kovid-19'a yakalandı

Cumhuriyet Halk Partisi, Zeydan Karalar, Karalar, Adana, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Kovid-19'a yakalandı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Beşiktaş, Gaziantep deplasmanında! İşte siyah beyazlıların ilk 11'i Son Dakika: Biden'ın az farkla önde olduğu Georgia'da oylar yeniden sayılacak Fenerbahçe'li Caner Erkin, 3 yıl sonra A Milli Takım'ın aday kadrosuna seçildi Gaziantep FK maçına saatler kala Beşiktaşlı Necip Uysal kadrodan çıkarıldı Biden'ın evinin bulunduğu bölgede "hava sahasına kısıtlama" getirildi TRT'nin Gönül Dağı dizisinde 39 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı Koronaya kafa tutup piskoposun naaşını öpmüşlerdi! Birer birer virüse yakalanıyorlar Kritik eyalette Biden'ın geriden gelip öne geçmesinin ardından Türkiye'den ilk yorum: Tavrımız değişmeyecek
Depreme bile gerek yok! 10 bin kişi ölümle burun buruna yaşıyor Depreme bile gerek yok! 10 bin kişi ölümle burun buruna yaşıyor         
19:29
Son Dakika: Türkiye'de 6 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 83 kişi vefat etti, 2436 yeni hasta tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 6 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 83 kişi vefat etti, 2436 yeni hasta tespit edildi         
19:00
Metrobüste cinsel saldırı davasında savcı mütalaasını açıkladı: Şahsa ait iç çamaşırı ve pantolonda sperm hücreleri tespit edildi Metrobüste cinsel saldırı davasında savcı mütalaasını açıkladı: Şahsa ait iç çamaşırı ve pantolonda sperm hücreleri tespit edildi         
18:52
Meteoroloji'den 13 il için sağanak yağış uyarısı Meteoroloji'den 13 il için sağanak yağış uyarısı         
18:45
Trump'ın danışmanları ikiye bölündü! Bir grup yarıştan çekilmek isterken, diğer grup Trump'ın danışmanları ikiye bölündü! Bir grup yarıştan çekilmek isterken, diğer grup "mücadele edelim" diyor         
18:11
ABD'li komutan, sosyal medyadan terör örgütüne övgüler yağdırdı ABD'li komutan, sosyal medyadan terör örgütüne övgüler yağdırdı         
18:03
Neye uğradıklarını şaşırdılar! Ermenistan ordusu tank ve askeri araçları bırakarak kaçtı Neye uğradıklarını şaşırdılar! Ermenistan ordusu tank ve askeri araçları bırakarak kaçtı         
16:51
Seyir halinde cep telefonundan canlı yayın yaparken otomobili devirdi: 8 yaralı Seyir halinde cep telefonundan canlı yayın yaparken otomobili devirdi: 8 yaralı         
15:37
Yatağında can çekişen yaşlı kadına aldırmadan varını yoğunu çaldı! Odadaki kamera her şeyi ortaya çıkardı Yatağında can çekişen yaşlı kadına aldırmadan varını yoğunu çaldı! Odadaki kamera her şeyi ortaya çıkardı         
15:07
Koronavirüs tedavisi gören 14 yaşındaki Semir öldü Koronavirüs tedavisi gören 14 yaşındaki Semir öldü         
15:01
Trump'ın oğlundan babasına topyekün savaş çağrısı: Bu pisliği temizlemenin zamanı geldi Trump'ın oğlundan babasına topyekün savaş çağrısı: Bu pisliği temizlemenin zamanı geldi         
14:19
Rahmetli Murat Göğebakan'ın eski eşi Sema Bekmez hayatını kaybetti Rahmetli Murat Göğebakan'ın eski eşi Sema Bekmez hayatını kaybetti         
14:12
Yaşlı kadının başına gelenler, tüyler ürpertti: Kahvesine uyuşturucu hap koyup, zorla ilişkiye girdiler Yaşlı kadının başına gelenler, tüyler ürpertti: Kahvesine uyuşturucu hap koyup, zorla ilişkiye girdiler         
12:24
Evliliklerini kurtarma bahanesiyle kadınları taciz eden sözde hoca: Kadını taciz etmedim, o beni taciz etti Evliliklerini kurtarma bahanesiyle kadınları taciz eden sözde hoca: Kadını taciz etmedim, o beni taciz etti         
11:26
Tarlasından 1 milyar yıllık kaya çıkan çiftçi neye uğradığını şaşırdı Tarlasından 1 milyar yıllık kaya çıkan çiftçi neye uğradığını şaşırdı         
11:09
ABD seçimlerinde son düzlüğe girildi! Georgia ve Pensilvanya'da farkı kapatan Biden, Trump'ın önüne geçti ABD seçimlerinde son düzlüğe girildi! Georgia ve Pensilvanya'da farkı kapatan Biden, Trump'ın önüne geçti         
09:24
Alev Alev dizisindeki gerçek yangın sahnesi izleyicilerden tam not aldı Alev Alev dizisindeki gerçek yangın sahnesi izleyicilerden tam not aldı         
08:26
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2020 19:40:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika! Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Kovid-19'a yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei