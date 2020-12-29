Son dakika... Adana'da 10 milyon 750 bin adet kaçak makaron ele geçirildi - Son Dakika

Son dakika... Adana'da 10 milyon 750 bin adet kaçak makaron ele geçirildi

29.12.2020 09:33
Son dakika... Adana'da 10 milyon 750 bin adet kaçak makaron ele geçirildi, System.String[]

Gelen son dakika haberine göre ADANA'da polis tarafından düzenlenen operasyonda, 10 milyon 750 bin adet gümrük kaçağı makaron ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

ADANA'da polis tarafından düzenlenen operasyonda, 10 milyon 750 bin adet gümrük kaçağı makaron ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılığın önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında, merkez Seyhan ve Sarıçam ilçelerinde belirlenen iki depoya baskın yaptı. Aramalarda, 10 milyon 750 bin adet gümrük kaçağı makaron ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 2 şüpheliden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Son dakika... Adana'da 10 milyon 750 bin adet kaçak makaron ele geçirildi
Son dakika... Adana'da 10 milyon 750 bin adet kaçak makaron ele geçirildi
Son dakika... Adana'da 10 milyon 750 bin adet kaçak makaron ele geçirildi
Son dakika... Adana'da 10 milyon 750 bin adet kaçak makaron ele geçirildi

Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık, Organize, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika... Adana'da 10 milyon 750 bin adet kaçak makaron ele geçirildi - Son Dakika


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