Adana'da 2 bin polis ile drone destekli asayiş uygulaması - Son Dakika

Adana'da 2 bin polis ile drone destekli asayiş uygulaması

04.02.2021 00:09
Adana'da 2 bin polis ile drone destekli asayiş uygulaması, System.String[]

ADANA'da 2 bin polisin katılımıyla hava desteli asayiş uygulaması yapıldı.

ADANA'da 2 bin polisin katılımıyla hava desteli asayiş uygulaması yapıldı. 'Adana Huzur ve Güven' adı verilen uygulamada çeşitli suçlardan aranan 42 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürü Doğan İnci'nin talimatı doğrultusunda il genelinde 'Adana Huzur ve Güven Uygulaması' adı altında sabit nokta yol kontrolü ve umuma açık mekanlarda denetimler yapıldı. 2 bin polisin görev aldığı uygulamada, drone ile havadan destek verildi. 50 sabit nokta ve 7 gezici ekiple gerçekleştirilen uygulamada, 14 bin 866 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunu yapan ekipler, çeşitli suçlardan aranan 42 kişiyi yakaladı. Sabit nokta yol kontrollerinde 7 bin 500 aracı durdurarak arama yapan ekipler, trafikten men edilmiş 16 araç ve 2 adet çalıntı motosiklet ele geçirirken, trafik yönünden 171 araca ise toplam 166 bin 388 lira para cezası uyguladı.

Umuma açık 213 mekanda yapılan denetimlerde kumar oynattığı belirlenen bir iş yerine işlem yaparken, kumar oynayan ve oynatan 4 kişiye ise 4 bin 8 lira idari para cezası uyguladı. Bu arada koronavirüs tedbirlerine ihlal eden 2 iş yerine de işlem yapan ekipler, buradaki 12 kişiye toplamda 48 bin 516 lira idari para cezası kesti.Gezici ekipler ise kavşaklarda dilencilik ve satıcılık yaparak trafikte tehlike saçan 27 kişiye 5 bin 508 lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca gece yarısına kadar devam uygulamanın genelinde 8 ruhsutsız tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği, 1 kurusıkı tabaca, silahlara ait mühimmat, 6 adet kesici ve delici alet, 59 gram esrar, 2 gram eroin, 1 gram metamfetamin ve 15 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. POLİSLERE ÇİÇEK VERDİ

AK Parti Kozan İlçe Gençlik Kollar Başkanı Enes Bekir Erkek ve yönetim kurulu üyeleri, asayiş uygulamasında görev alan polislere çiçek verdi. Başkan Erkek, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki gösterilere değinerek polislerin yanında olduklarını kaydetti.


Adana'da 2 bin polis ile drone destekli asayiş uygulaması
Adana'da 2 bin polis ile drone destekli asayiş uygulaması
Adana'da 2 bin polis ile drone destekli asayiş uygulaması
Adana'da 2 bin polis ile drone destekli asayiş uygulaması
Adana'da 2 bin polis ile drone destekli asayiş uygulaması
Adana'da 2 bin polis ile drone destekli asayiş uygulaması
Adana'da 2 bin polis ile drone destekli asayiş uygulaması
Adana'da 2 bin polis ile drone destekli asayiş uygulaması

Emniyet Müdürlüğü, Polis, Drone, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Adana'da 2 bin polis ile drone destekli asayiş uygulaması - Son Dakika


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