Son dakika: Adana'da 3 kişiyi silahla yaralayan 3 şüpheli tutuklandı

Son dakika haberler: ADANA'da farklı zamanlarda 3 kişiyi silahla yaralayan Deniz K., Mehmet Hüseyin A. ve Mete Hüseyin Y., polis tarafından yakalandı.

ADANA'da farklı zamanlarda 3 kişiyi silahla yaralayan Deniz K., Mehmet Hüseyin A. ve Mete Hüseyin Y., polis tarafından yakalandı. Şüpheliler, sevk edildikleri adliyede tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, farklı tarihlerde 3 kişiyi silahla yaralayan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Polis, Abdurrezzak Toktaş'ı (30) Seyhan ilçesine bağlı Fatih Mahallesi'nde pompalı tüfekle vurduğu belirlenen Deniz K.'yi (45) saklandığı adreste yakaladı. Deniz K., Toktaş'ı kan davası nedeniyle yaraladığını söyledi. Polis, Polis, Dumlupınar Mahallesi'nde Serdar Pat'ı (35) silahla vurarak yaralayan Mehmet Hüseyin A.'yı da aynı mahallede yakaladı. Şüpheli, Serdar Pat'ı, husumetli olduğu kişiye benzettiği için vurduğunu itira etti. Şakirpaşa Mahallesi'ndeki Barış Parkı'nda büfesi olan Cemil Yenigün'ü haraç vermesi için tabancayla yaraladığı öne sürülen Mete Hüseyin Y. ise saklandığı adreste yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler Deniz K., Mehmet Hüseyin A. ve Mete Hüseyin Y., tutuklandı.



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