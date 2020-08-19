Polis, iş yerine düzenlediği operasyonda, kaçak olduğu belirlenen 37 cep telefonu ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Mirzaçelebi Mahallesi'nde şekerleme satışı yapılan iş yerinde kaçak cep telefonu bulunduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2020 09:57

Kaynak: AA

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