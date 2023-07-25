Son dakika: Adana'da 4.4'lük yeni bir deprem meydana geldi

Bu sabah Adana'nın Kozan ilçesinde 5.5 büyüklüğünde meydana gelen deprem kentte panik havası yarattı. Bölgede herhangi bir can kaybı yaşanmazken saat 10.57'de Kozan'da 4.4'lük bir deprem daha meydana geldi.

ÇEVRE İLLERDEN DE HİSSEDİLDİ

Adana'nın Kozan ilçesinde sabah 08.44'te 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Osmaniye ve Gaziantep'te de hissedildi. 5.5 büyüklüğündeki depremin ardından yaklaşık 15 dakika içerisinde 3 artçı deprem daha oldu.

"YIKILMIŞ BİNA İHBARI GELMEDİ"

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, ilk depremin ardından yaptığı açıklamada "Birkaç ahırın zarar gördüğü bilgisi var" ifadelerini kullandı. Adana Valisi Süleyman Elban da tüm Adanalılara geçmiş olsun dileklerini ilettiğini belirterek, "10 saniyenin üzerine sallandık, yıkılmış bina ihbarı gelmedi. Taramalarımız sürüyor." dedi.