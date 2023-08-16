Son Dakika: Adana'da 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Son Dakika
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Son Dakika: Adana'da 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Son Güncelleme: 16.08.2023 17:57

Son dakika: Adana'nın Aladağ ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre altında gerçekleşen sarsıntı çevre illerde de hissedildi.

Adana'nın Aladağ ilçesinde saat 17.36'da 4.5 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Çevre illerde de hissedilen sarsıntı, yerin 7.3 kilometre altında gerçekleşti.

Son Dakika: Adana'da 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

AFAD: OLUMSUZ BİR DURUM YOK

AFAD'tan yapılan açıklamada, "Adana ilimizin Aladağ ilçesinde saat 17.36'da meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız" ifadeleri kullanıldı.

Son Dakika: Adana'da 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Emre İliksiz
Emre İliksiz
Sondakika.com - Güncel
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Son Dakika Güncel Son Dakika: Adana'da 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika: Adana'da 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Son Dakika
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