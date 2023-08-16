Son Dakika: Adana'da 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Adana'nın Aladağ ilçesinde saat 17.36'da 4.5 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Çevre illerde de hissedilen sarsıntı, yerin 7.3 kilometre altında gerçekleşti.

AFAD: OLUMSUZ BİR DURUM YOK

AFAD'tan yapılan açıklamada, "Adana ilimizin Aladağ ilçesinde saat 17.36'da meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız" ifadeleri kullanıldı.