Son Dakika: Adana'da 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Adana'nın Aladağ ilçesinde saat 17.36'da 4.5 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Çevre illerde de hissedilen sarsıntı, yerin 7.3 kilometre altında gerçekleşti.
AFAD'tan yapılan açıklamada, "Adana ilimizin Aladağ ilçesinde saat 17.36'da meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız" ifadeleri kullanıldı.
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