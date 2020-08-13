Son Dakika: Adana'da 8'inci kattaki balkondan düşen kadın öldü

Son dakika gündem haberi... 8'inci kattaki balkondan düşen kadın öldü ADANA'da misafirliğe gittiği akrabasının 8'inci kattaki evinin balkonundan düşen Türkan A. (50), hayatını kaybetti.

8'inci kattaki balkondan düşen kadın öldü ADANA'da misafirliğe gittiği akrabasının 8'inci kattaki evinin balkonundan düşen Türkan A. (50), hayatını kaybetti.Olay, saat 06.30 sıralarında merkez ADANA'da misafirliğe gittiği akrabasının 8'inci kattaki evinin balkonundan düşen Türkan A. (50), hayatını kaybetti.Olay, saat 06.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi 'ndeki 8 katlı bir apartmanda meydana geldi. Akrabalarının yeni evine ziyarete giden ve geceyi orada geçiren Türkan A., sabah saatlerinde 8'inci kattaki evin balkonuna çıktı. Türkan A., bir süre sonra bilinmeyen nedenle balkondan düştü. Sesleri duyup balkona çıkan yakınları, Türkan A.?yı yerde hareketsiz görünce polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Türkan A.'nın hayatını kaybettiği tespit edildi. Polis, Türkan A.?nın düştüğü balkonda incelemelerde bulundu. Türkan A.'nın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polisin yaptığı inceleme sonrası Türkan A.'nın intihar ettiği olasılığı üzerinde durduğu öğrenildi.



Haber Yayın Tarihi: 13.08.2020 09:43

Kaynak: DHA

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