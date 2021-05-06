Yakalanan bazı kişiler Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünün ardından emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Bu kapsamda haklarında yakalama kararı verilen 98 kişinin adresine şafak vakti baskın düzenlendi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Adana 'da farklı suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 98 firari hükümlünün yakalanması için şafak vakti operasyon düzenlendi.

Son Dakika › Güncel › Son dakika! 98 firarinin yakalanması için şafak operasyonu yapıldı - Son Dakika

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