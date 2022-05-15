Ağabeyini tabancayla vurarak öldüren kişi intihar etti - Son Dakika
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Ağabeyini tabancayla vurarak öldüren kişi intihar etti

15.05.2022 22:29

Adana'nın Ceyhan ilçesinde, ağabeyini tabancayla vurarak öldüren kişi, aynı tabancayla yaşamına son verdi.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde, ağabeyini tabancayla vurarak öldüren kişi, aynı tabancayla yaşamına son verdi.

İddiaya göre, Muradiye Mahallesi'nde Mahmut A. ile ağabeyi Latif A. arasında henüz bilinmeyen sebeple tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mahmut A, tabancayla ağabeyi Latif A'ya ateş etti.

Yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, ağabeyin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Mahmut A, olay yeri yakınında aynı tabancayla intihar etti.

Çevredekilerin bildirmesi üzerine sağlık ekiplerince Ceyhan Devlet Hastanesine kaldırılan Mahmut A, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Ağabeyini tabancayla vurarak öldüren kişi intihar etti
Ağabeyini tabancayla vurarak öldüren kişi intihar etti
Ağabeyini tabancayla vurarak öldüren kişi intihar etti
Ağabeyini tabancayla vurarak öldüren kişi intihar etti
Ağabeyini tabancayla vurarak öldüren kişi intihar etti
Ağabeyini tabancayla vurarak öldüren kişi intihar etti
Ağabeyini tabancayla vurarak öldüren kişi intihar etti
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Ağabeyini öldürüp intihar etti Ağabeyini öldürüp intihar etti Şaka yapmak isterken kuzenini alnından vurarak öldürdü Şaka yapmak isterken kuzenini alnından vurarak öldürdü

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ağabeyini tabancayla vurarak öldüren kişi intihar etti - Son Dakika


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