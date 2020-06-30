Son dakika! Adana'da aile faciası...Cinnet getiren bir kişi, eşini ve iki kızını vurup intihar etti - Son Dakika

Son dakika! Adana'da aile faciası...Cinnet getiren bir kişi, eşini ve iki kızını vurup intihar etti

Son dakika haberleri: Adana'da aile faciası...Cinnet getiren bir kişi, eşini ve iki kızını vurup intihar etti Kızları hayatını kaybetti, eşi ağır yaralandı Adana'nın Kozan ilçesinde dönercilik yapan bir kişi, eşini ve iki kızını vurduktan sonra intihar etti.

Adana'da aile faciası...Cinnet getiren bir kişi, eşini ve iki kızını vurup intihar etti

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Kızları hayatını kaybetti, eşi ağır yaralandı

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde dönercilik yapan bir kişi, eşini ve iki kızını vurduktan sonra intihar etti. Kızları hayatını kaybetti, eşi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ağlıboğaz Mahallesi Evşen Sokakta yaşayan ve dönercilik yapan Fatih Cengiz bugün saat 17.00 sularında evine geldikten sonra henüz bilinmeyen bir sebeple cinnet getirdi. İddiaya göre, 4 çocuk babası Fatih Cengiz evde tartıştığı kızları Hüsne Cengiz ve Nesrin Cengiz'i ardından eşi Zahide Cengiz'i avluda silahla vurdu. Olay yerinde iki kız kardeş hayatını kaybederken ağır yaralanan anne Zahide Cengiz olay yerine gelen sağlık ekipleri ile Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Zahide Cengiz, buradaki ilk müdahalenin ardından Adana Şehir Hastanesine sevk edildi. İsmi öğrenilemeyen oğlu evden kaçtı. Fatih Cengiz'in kızlarından birinin de Kozan Devlet Hastanesi'nde hemşire olduğu öğrenildi.

Olaydan sonra Fatih Cengiz kendini eve kapatarak çocuklarını ve eşini vurduğu silahla intihar etti. Olay yerine gelen polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemi alırken, Kozan Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

Mahallede toplanan mahalle sakinleri cinnet getiren Fatih Cengiz'in sakin güler yüzlü ve maddi imkanının iyi olduğunu söyledi.

Kozan, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 19:23 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika! Adana'da aile faciası...Cinnet getiren bir kişi, eşini ve iki kızını vurup intihar etti - Son Dakika
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