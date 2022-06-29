Merkez Yüreğir ilçesi Akıncılar Mahallesi'nde, akraba olduğu belirtilen kişiler arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı. Kavgada bıçakla Hasan, Rabia ve Sabriye Y'yi çeşitli yerlerinden yaralayan A.Y. kaçtı.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Akrabalar arasındaki bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı - Son Dakika

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