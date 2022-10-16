Son dakika haber: Adana'da alüminyum fabrikasında yangın - Son Dakika
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Son dakika haber: Adana'da alüminyum fabrikasında yangın

16.10.2022 08:37

Son dakika haberine göre Adana'da bir alüminyum fabrikasının plastik malzemelerin olduğu yerde yangın çıktı.

Adana'da bir alüminyum fabrikasının plastik malzemelerin olduğu yerde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi devam ediyor.

Yangın, Seyhan ilçesine bağlı Sarıhamzalı Mahallesi'nde bulunan bir alüminyum fabrikasında çıktı. Alınan bilgiye göre, fabrikada çalışanlar dumanların yükseldiği görmesi üzerine durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri fabrikanın plastik malzemelerin çıktığı bölümdeki yangına müdahale etmeye başladı. Yangın söndürme çalışmalarına TOMA'da katıldı. TOMA'da su sıkarak yangına müdahale ediyor.

Yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor. - ADANA

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Kaynak: İHA

İtfaiye, Seyhan, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber: Adana'da alüminyum fabrikasında yangın - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber: Adana'da alüminyum fabrikasında yangın - Son Dakika
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