Son dakika haber: Adana'da alüminyum fabrikasında yangın

Adana'da bir alüminyum fabrikasının plastik malzemelerin olduğu yerde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi devam ediyor.

Yangın, Seyhan ilçesine bağlı Sarıhamzalı Mahallesi'nde bulunan bir alüminyum fabrikasında çıktı. Alınan bilgiye göre, fabrikada çalışanlar dumanların yükseldiği görmesi üzerine durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri fabrikanın plastik malzemelerin çıktığı bölümdeki yangına müdahale etmeye başladı. Yangın söndürme çalışmalarına TOMA'da katıldı. TOMA'da su sıkarak yangına müdahale ediyor.

Yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor. - ADANA