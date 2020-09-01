Son dakika! Adana'da arkadaşının tabancayla kazara vurduğu iddia edilen çocuk öldü

Son dakika haberleri... Adana'nın Yüreğir ilçesinde, arkadaşının tabancayla kazara vurduğu iddia edilen 15 yaşındaki çocuk, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Adana'nın Yüreğir ilçesinde, arkadaşının tabancayla kazara vurduğu iddia edilen 15 yaşındaki çocuk, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Ulubatlı Hasan Mahallesi'ndeki bir oto yıkamacıda çalışan H.S. (15), iş yerinde bulduğu tabancayla oynamaya başladı. Tabancanın ateş alması sonucu H.S'nin yanında bulunan ve aynı iş yerinde çalışan U.A, başından vuruldu. İhbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekipleri, ağır yaralanan U.A'yı, ambulansla Yüreğir Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralı çocuk, yapılan müdehaleye rağmen kurtarılamadı. Polis, olay sonrası kaçan H.S'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Yüreğir, Adana, Güncel, Son Dakika Haber Yayın Tarihi: 01.09.2020 17:29 - Kaynak: AA Son Dakika › Güncel › Son dakika! Adana'da arkadaşının tabancayla kazara vurduğu iddia edilen çocuk öldü - Son Dakika

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