Son Dakika | Adana'da askeri araç kazası: 2 asker şehit, 3 asker yaralı - Son Dakika
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Son Dakika | Adana'da askeri araç kazası: 2 asker şehit, 3 asker yaralı

09.04.2022 16:42
Son Dakika | Adana'da askeri araç kazası: 2 asker şehit, 3 asker yaralı

Son dakika haber: Adana'nın Kozan ilçesinde jandarma aracıyla otomobilin çarpışması sonucu 2 asker şehit olurken, 3 asker yaralandı.

Adana'nın Kozan ilçesinde jandarma aracıyla otomobilin çarpışması sonucu 2 asker şehit olurken, 3 asker yaralandı.

Konuyla ilgili Adana Valiliği'nden yapılan açıklama şu şekilde:

"09.04.2022 tarihinde Kozan ilçemiz Mansurlu kavşağında Jandarma personelini taşıyan askeri aracımız kaza yapmıştır. Yaşanan elim kazada iki askerimiz şehit olmuş, üç askerimiz ise yaralanmıştır." - ADANA

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Kozan'da askeri araçla otomobil çarpıştı! Kazada 2 asker şehit düştü, 3 asker yaralandı Kozan'da askeri araçla otomobil çarpıştı! Kazada 2 asker şehit düştü, 3 asker yaralandı Son dakika haberleri! KOZAN'DA JANDARMA MİNİBÜSÜYLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI; 2 ŞEHİT Son dakika haberleri! KOZAN'DA JANDARMA MİNİBÜSÜYLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI; 2 ŞEHİT

Kozan, Asker, Şehit, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son Dakika | Adana'da askeri araç kazası: 2 asker şehit, 3 asker yaralı - Son Dakika


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