Adana'nın Kozan ilçesinde jandarma aracıyla otomobilin çarpışması sonucu 2 asker şehit olurken, 3 asker yaralandı.
Konuyla ilgili Adana Valiliği'nden yapılan açıklama şu şekilde:
"09.04.2022 tarihinde Kozan ilçemiz Mansurlu kavşağında Jandarma personelini taşıyan askeri aracımız kaza yapmıştır. Yaşanan elim kazada iki askerimiz şehit olmuş, üç askerimiz ise yaralanmıştır." - ADANA
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Son Dakika | Adana'da askeri araç kazası: 2 asker şehit, 3 asker yaralı - Son Dakika