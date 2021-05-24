Adana'nın Ceyhan ilçesinde, ayçiçeği tarlasında Hint keneviri yetiştirdiği belirlenen zanlı yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Soysallı Mahallesi'nde ikamet eden B.K'nin ayçiçeği ekili tarlasında Hint keneviri yetiştirdiği bilgisine ulaştı.
Ekipler, yaptıkları operasyonla ayçiçeği ekili tarlada 150 kök Hint keneviri ele geçirdi.
Jandarma, B.K'yi gözaltına aldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika! Adana'da ayçiçeği tarlasında Hint keneviri yetiştiren şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika