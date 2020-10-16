Son dakika! Adana'da Azerbaycan'a destek konvoyu yapılacak - Son Dakika

Son dakika! Adana'da Azerbaycan'a destek konvoyu yapılacak

16.10.2020 10:47
Son dakika! Adana'da Azerbaycan'a destek konvoyu yapılacak, System.String[]

Son dakika haber... Adana'da Küresel Stratejik Araştırmalar Derneği (KÜRSAD) tarafından Azerbaycan'a destek amacıyla yarın araç konvoyu yapılacak.

Adana'da Küresel Stratejik Araştırmalar Derneği (KÜRSAD) tarafından Azerbaycan'a destek amacıyla yarın araç konvoyu yapılacak.

Dernekten yapılan açıklamada, Ermenistan tarafından işgal edilen ve Birleşmiş Milletler kararlarıyla Azerbaycan toprağı olduğu tescillenen Dağlık Karabağ'ın geri alınması için Azerbaycan ordusu tarafından başlatılan operasyona destek için "Seninleyiz Azerbaycan" isimli konvoy düzenleneceği belirtildi.

Açıklamada yarın saat 13: 00'de TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi önünden başlayıp İstasyon Meydanı'nda bitecek konvoyda Türkiye ve Azerbaycan bayrakları ile dernek logolu bayraklar haricinde hiçbir bayrağa, flamaya, afişe izin verilmeyeceği, ayrıca konvoya katılacaklara Azerbaycan bayrağı dağıtılacağı kaydedildi.

Dağlık Karabağ, Ermenistan, Azerbaycan, Adana, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! Adana'da Azerbaycan'a destek konvoyu yapılacak - Son Dakika

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