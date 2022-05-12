Son Dakika | Adana'da bacanağını bıçaklayarak öldüren sanığa 18 yıl hapis cezası verildi - Son Dakika
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Son Dakika | Adana'da bacanağını bıçaklayarak öldüren sanığa 18 yıl hapis cezası verildi

12.05.2022 13:33
Son Dakika | Adana'da bacanağını bıçaklayarak öldüren sanığa 18 yıl hapis cezası verildi

Son dakika haberlerine göre Merkez Seyhan ilçesinde aralarında çıkan kavgada bacanağını bıçaklayarak öldüren tutuklu sanık "haksız tarik altında kasten öldürme" suçundan 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Merkez Seyhan ilçesinde aralarında çıkan kavgada bacanağını bıçaklayarak öldüren tutuklu sanık "haksız tarik altında kasten öldürme" suçundan 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

13.Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuklu sanık M.S.T. ile taraf avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanık M.S.T. ile bacanağı olan İ.A. arasında alacak verecek meselesi nedeniyle husumet olduğunu, olay günü maktul İ.A'nın bacanağı M.ST'nin merkez Seyhan ilçesi Narlıca Mahallesi'ndeki evine gittiğini, bir süre sonra aralarında çıkan bıçaklı kavgada ağır yaralanan İ.A'nın kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiğini ve kavga sırasında yaralanan M.S.T'nin de hastaneye kaldırıldığını belirtti.

Savcı, dosyadaki mevcut delil durumu, tanık beyanları ve olay yeri inceleme tutanağı dikkate alınarak sanık M.S.T'nin "kasten öldürme" suçundan cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesi yönünde görüş sundu.

Savunması alınan sanık M.S.T. olay nedeniyle pişman olduğunu belirterek, "Ben o gün yaşanan olayda bıçakla yaralandım. Önceki celselerde verdiğim beyanlarımı tekrar ediyorum. Çok pişmanım. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." ifadesini kullandı.

Mahkeme heyeti "kasten öldürme" suçundan "ağırlaştırılmış müebbet" hapse çarptırdığı M.S.T'nin cezasını, suçu "haksız tahrik" altında işlediği gerekçesiyle 18 yıla indirerek tutukluluk halinin devamına karar verdi.

6 Mayıs 2021'de Narlıca Mahallesi'ndeki evine gittiği bacanağı M.S.T. ile aralarında çıkan bıçaklı kavgada ağır yaralanan İ.A, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. Kavga sırasında yaralanan M.S.T. de hastaneye kaldırılmıştı.

Tutuklanan M.S.T. hakkında "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet istemiyle dava açılmıştı.

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Cumhuriyet, Narlıca, Seyhan, kavga, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Adana'da bacanağını bıçaklayarak öldüren sanığa 18 yıl hapis cezası verildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika | Adana'da bacanağını bıçaklayarak öldüren sanığa 18 yıl hapis cezası verildi - Son Dakika
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